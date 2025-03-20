鳥類受困黏鼠板難救援 新北動保處：可舖紙避免二次受傷

新北市動保處統計，去年共有1388件野鳥救援案件，其中常見的麻雀有62件，9件是受困在黏鼠板。動保處提醒，若遇到類似案件，可用報紙或衛生紙輕覆在受困鳥的周邊，避免其羽毛與身體更加沾黏，再通報處理。

每年3月20日是世界麻雀日，麻雀廣泛分佈於歐亞大陸，喜歡成群活動，常見於農田、鄉村及城市，主要以穀物、草籽及昆蟲為食。根據2024年資料顯示，動保處受理鳥類通報案中，有62件為麻雀救援案，其中因黏鼠板受困的案件就有9起。

日前動保處接獲通報，一位吳小姐在中和區華新街發現二隻麻雀受困於黏鼠板，連板帶鳥送交動保處，經人員搶救後，成功脫困並恢復野放；而在板橋區大智街，民眾發現1隻麻雀被黏鼠板困住，民眾自行使用橄欖油將鳥脫離黏鼠板，但處理不當導致鳥全身沾滿油脂，羽毛無法有效保溫，最終因失溫不幸離世。

動保處表示，黏鼠板隨意放置於戶外，可能對鳥類造成嚴重威脅。黏鼠板上的黏膠反光效果容易讓鳥類誤認為積水，因而前來覓水卻不慎受困。此外，麻雀習慣群體活動，一旦有個體受困，其他同伴可能也會被吸引過去，導致集體受害。若鳥類長時間受困，不僅可能因掙扎導致骨折、脫臼或羽毛受損，還可能因脫水、失溫而喪命。

獸醫師陳鉅尹表示，發現鳥類誤觸黏鼠板，切勿直接拉扯，以免造成翅膀骨折或羽毛嚴重受損。建議先用報紙或衛生紙輕覆在受困鳥的周邊，避免其羽毛與身體沾黏。再使用少量橄欖油輕輕塗抹受黏部位，讓黏膠逐漸軟化。3.待黏膠軟化後，再以少量麵粉輕拍吸附黏膠，避免鳥體沾滿油脂，影響羽毛的保暖功能。