寵物用品及食品不得宣稱療效 動保處：最高罰100萬

隨著網路購物的普及，許多寵物用品業者及民眾透過網路商城、社群平台或粉絲專頁行銷販售寵物食品與用品。新北市政府動保處提醒，產品廣告與介紹不得宣稱預防、治療動物疾病等內容，若於產品描述中宣稱具備醫療效果，即違反動物用藥品管理法，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。113年度新北市已查獲13件類似違規案件，累計裁罰金額達260萬元。

動保處表示，市面上有許多寵物食品、用品及保健產品，但為避免誤導消費者，使其誤以為這些產品可達到特定療效或取代專業獸醫診治，因此動物用藥品管理法明確規定，非動物用藥品不得標示、宣傳或廣告具備預防或治療動物疾病，亦不得強調促進或調節動物生理機能。此外，動物保護法第22-5條也規範寵物食品的標示、宣傳與廣告不得涉及不實、誇張或易生誤解之內容。為使民眾更能明確理解，農業部亦公告「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」，列出涉及醫療效能、誇大宣稱等違規判定基準，常見違規用詞包括預防牙周病、防止下痢、預防腸炎、緩解皮膚症狀等，賣家在行銷產品時，一定要特別注意。

新北市動保處近期接獲檢舉，發現有網路賣家在電商平台販售寵物潔牙用品，並於產品廣告內容中使用「預防牙周病」等字樣，這些廣告文字已涉及宣稱預防疾病。當事人到案說明時表示，自己平時習慣幫家中寵物刷牙，並從網路文章與飼主交流中得知潔牙可能有助於口腔保健，因此才會在商品描述中加入預防疾病相關字眼，認為這只是分享個人經驗，並未刻意誇大或誤導消費者。賣家坦言，當初只是想盡快賣出閒置物品，沒想到這樣的標示已涉及違法，並表示未來在網路轉售商品時，會更加注意標示內容，以免再次觸犯法規。

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