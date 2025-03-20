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【動物冷知識】「青蛙撞奶」竟是防腐好方法？古老智慧揭開驚人真相

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？在沒有冰箱的年代，居然有人會靠青蛙來防腐！

今天讓我們一起來看看青蛙防腐的動物冷知識吧！

冰箱1930年代才普及，那之前怎麼辦？

在冰箱發明前，人類用 冰窖、鹽漬、風乾、煙燻 來保存食物，而在一些地方，甚至發展出更神奇的方法，例如—— 青蛙泡牛奶

青蛙：你有沒有搞錯？

為了防止牛奶變酸，在俄羅斯民間流傳一種防腐的方式，就是講青蛙丟進牛奶桶裡！

這聽起來像是民間奇談，但事實上，這種做法竟然還真的有科學支持！

研究發現，青蛙皮 膚的分泌物中含有豐盛的抗菌和抗真菌物質，這能大大減少真菌的產生，達到減緩牛奶變質的效果！

這項研究不僅證實了俄羅斯人的古老智慧，也啟發了現代醫學，青蛙身上潛藏著許多新型抗生素，有機會提高醫療技術！

這樣算不算是一種青蛙撞奶呢？

雖然那青蛙防腐牛奶變質這點很有趣，不過現代防腐技術可以說是越來越好也更衛生，所以就當作一件趣聞看待就好，可不要真的把青蛙丟進你的牛奶裡哇( ´ㅁ` ; )

參考連結：12

俄羅斯 冰箱 牛奶 醫學 青蛙

帽子-Hatto

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