今天世界青蛙日！台北動物園曝台灣獨立新種「魚池琴蛙」

今天3月20日是世界青蛙日，台北市立動物園分享會發出像撥弄琴絃般「登登登登」急促鳴聲的豎琴蛙，只分布在日本和台灣的極少數濕地，今年最新發表的研究顯示台灣的族群可分類為獨立物種「魚池琴蛙」，每年春夏季節為繁殖期，近期已有機會聽見雄蛙求偶的鳴叫聲。

動物園表示，豎琴蛙（Nidirana okinavana）只分布在日本八重山群島的石垣島、西表島，以及台灣南投縣魚池鄉的蓮華池及日月潭，近期發表的研究指出，根據分子生物學、型態和鳴聲差異，台灣的豎琴蛙應該與琉球族群區分為不同物種，因此新命名為魚池琴蛙（Nidirana shyhhuangi）。

動物園提及，魚池琴蛙棲息在山谷的林間濕地，繁殖時仰賴潮濕鬆軟土壤的環境來築成泥窩，也需要穩定、乾淨的水域讓蝌蚪成長，因為牠們對棲息地的要求嚴苛，分布區域相當侷限。

國立台灣師範大學生命科學系教授林思民今在臉書表示，魚池琴蛙的繁殖行為相當特殊，是台灣唯一會構築泥窩的蛙種，也由於特殊的生殖行為，對人為的干擾極為敏感。

林思民說，在魚池琴蛙與琉球琴蛙拆分後，魚池琴蛙在全球的總棲地面積約0.014平方公里，成體族群量僅剩300至700隻，成為全世界極度瀕危（CR）的蛙種之一。若依據IUCN紅皮書的定義，該物種已是不折不扣的世界級瀕危生物。

動物園指出，豎琴蛙原本為IUCN紅色名錄的瀕危物種，在台灣是「野生動物保育法」公告的珍貴稀有野生動物；如今台灣魚池琴蛙為數不多的族群數量，更容易會因為環境的動盪威脅整體物種的生存，像是農業汙染、人為干擾、森林開發和天氣劇烈變化都可能造成魚池琴蛙短期內滅絕的風險。