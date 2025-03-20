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今天世界青蛙日！台北動物園曝台灣獨立新種「魚池琴蛙」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
魚池琴蛙繁殖時，以潮濕鬆軟土壤的環境來築成泥窩。圖／台北市立動物園提供
魚池琴蛙繁殖時，以潮濕鬆軟土壤的環境來築成泥窩。圖／台北市立動物園提供

今天3月20日是世界青蛙日，台北市立動物園分享會發出像撥弄琴絃般「登登登登」急促鳴聲的豎琴蛙，只分布在日本和台灣的極少數濕地，今年最新發表的研究顯示台灣的族群可分類為獨立物種「魚池琴蛙」，每年春夏季節為繁殖期，近期已有機會聽見雄蛙求偶的鳴叫聲。

動物園表示，豎琴蛙（Nidirana okinavana）只分布在日本八重山群島的石垣島、西表島，以及台灣南投縣魚池鄉的蓮華池及日月潭，近期發表的研究指出，根據分子生物學、型態和鳴聲差異，台灣的豎琴蛙應該與琉球族群區分為不同物種，因此新命名為魚池琴蛙（Nidirana shyhhuangi）。

動物園提及，魚池琴蛙棲息在山谷的林間濕地，繁殖時仰賴潮濕鬆軟土壤的環境來築成泥窩，也需要穩定、乾淨的水域讓蝌蚪成長，因為牠們對棲息地的要求嚴苛，分布區域相當侷限。

國立台灣師範大學生命科學系教授林思民今在臉書表示，魚池琴蛙的繁殖行為相當特殊，是台灣唯一會構築泥窩的蛙種，也由於特殊的生殖行為，對人為的干擾極為敏感。

林思民說，在魚池琴蛙與琉球琴蛙拆分後，魚池琴蛙在全球的總棲地面積約0.014平方公里，成體族群量僅剩300至700隻，成為全世界極度瀕危（CR）的蛙種之一。若依據IUCN紅皮書的定義，該物種已是不折不扣的世界級瀕危生物。

動物園指出，豎琴蛙原本為IUCN紅色名錄的瀕危物種，在台灣是「野生動物保育法」公告的珍貴稀有野生動物；如今台灣魚池琴蛙為數不多的族群數量，更容易會因為環境的動盪威脅整體物種的生存，像是農業汙染、人為干擾、森林開發和天氣劇烈變化都可能造成魚池琴蛙短期內滅絕的風險。

動物園說，為了守護魚池琴蛙，動物園參與農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，和生物多樣性研究所合作執行移地復育，目前動物園透過魚池琴蛙的圈養繁殖，已成功建立域外備援族群；農業部林業試驗所蓮華池研究中心及林保署南投分署也進行域內的棲地保護和再營造，為保育魚池琴蛙再引入的族群數量和棲地環境做好準備。

每年春夏季節為「魚池琴蛙」的繁殖期，近期已有機會聽見雄蛙求偶的鳴叫聲，此為泥窩中的蝌蚪們。圖／台北市立動物園提供
每年春夏季節為「魚池琴蛙」的繁殖期，近期已有機會聽見雄蛙求偶的鳴叫聲，此為泥窩中的蝌蚪們。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園和農業部林業及自然保育署、生物多樣性研究所合作移地復育，已具備繁殖照養魚池琴蛙技術。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園和農業部林業及自然保育署、生物多樣性研究所合作移地復育，已具備繁殖照養魚池琴蛙技術。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園提及近期研究顯示，本來被認為是豎琴蛙台灣族群的蛙類，可以分類為新物種魚池琴蛙。圖／台北市立動物園提供
台北市立動物園提及近期研究顯示，本來被認為是豎琴蛙台灣族群的蛙類，可以分類為新物種魚池琴蛙。圖／台北市立動物園提供
魚池琴蛙生性害羞敏感，會躲在隱蔽的位置休息。圖／台北市立動物園提供
魚池琴蛙生性害羞敏感，會躲在隱蔽的位置休息。圖／台北市立動物園提供

動物園 南投縣 農業部

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