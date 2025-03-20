發現台灣瀕危新物種「魚池琴蛙」

經過台灣師範大學、農業部生物多樣性研究所及農業部林業試驗所多年合作研究，今天發表發現台灣瀕危新物種「魚池琴蛙」，可由蛙鳴聲及會築泥窩繁殖的習性來看，不同於琉球的豎琴蛙。

台師大退休教授陳世煌、生命科學系教授林思民、農業部生物多樣性研究所副研究員林春富及台師大生命科學院院長許鈺鸚今天一起舉行記者會，證實在台灣所有原生兩棲類之中，「豎琴蛙」是分布範圍最狹隘、族群數量最少的蛙類，而且台灣與琉球的豎琴蛙有明顯的差異，為一個獨立物種，並可追溯到1980年代時，陳世煌就已發現這個「形似腹斑蛙，但是體型較小」的蛙種，林思民研究團隊在探究台灣與琉球豎琴蛙的差異與關聯性時，透過遺傳上的鑑定發現兩處的豎琴蛙已有明顯的遺傳分化。仔細檢視長期蒐集的樣本後發現台日兩地的豎琴蛙甚至在體型與斑紋上也有明顯的差異，台灣的豎琴蛙比日本的明顯小了一大截，台灣在腿部的花紋上也顯著多於日本的親戚。

林思民表示，叫聲是另一個物種分化的關鍵，鳴叫聲是蛙類求偶時的重要工具，台灣豎琴蛙叫聲較急促、音節數量較多、聲音頻率也較高，經由遺傳、形態、叫聲這三組不同線索，終於將台灣物種確定為新種。