「貓是最好的人生教練」 喵星人教你擺脫疲倦

法國亞馬遜書店暢銷書「貓是最好的人生教練」近日推出繁體中文新版，至今已被翻譯成42種語言，邀讀者向充滿自信的貓學習擺脫疲倦，活出自在人生。

此書作者史蒂芬嘉涅（Stéphane Garnier）觀察貓咪超過10年，他在序言中分享，人們時常被各種煩惱纏身，不想出門上班、不願面對世界的不幸，甚至對自己的職涯感到憂慮，渴望暫時逃離現實、喘口氣。

某天嘉涅在家加班時，發現貓咪踩過鍵盤、頻頻阻撓他工作，讓他突然靈光乍現，也成為創作本書的契機。他說：「或許這些年來，牠有別的話想告訴我，也許只是簡單的一句，你今天能不能稍微停一下，不工作行不行？」

嘉涅幽默寫道：「貓生顯然比人生好太多了，何不向牠們學習呢？」於是他開始解讀貓的行為模式與生活哲學，發現牠們懂得適時放手，專注於真正重要的事，懂得欣賞並善待自己，也總能找到快樂的理由。

根據究竟出版書訊，嘉涅在「貓是最好的人生教練」中指出，人類往往自尋煩惱，為了成功或追逐金錢而疲於奔命；相較之下，貓則忠於天性，懂得慢活、保持好奇心，不刻意討好他人，並享受獨處時光。

嘉涅認為，或許人們能善用「喵星人」的天生智慧，從牠們的行為邏輯中學習，珍視自己，活得更自信、自由、自然、自在。