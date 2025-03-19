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增955禁飼養物種再討論 農業部明召開分類分級管理研商會

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，其中包括狐獴（圖）、鱷龜，緬甸蟒暫不列入。聯合報系資料照片
農業部擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，其中包括狐獴（圖）、鱷龜，緬甸蟒暫不列入。聯合報系資料照片

農業部動物保護司今年1月召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，包含狐獴、眼鏡凱門鱷、鱷龜等，引發相關團體不滿，甚至衍伸出團體發起靜坐抗議。農業部明天下午將召開「寵物分類分級管理架構研商會議」，進一步針對分類分級管理和與會團體做意見收集。

農業部今年1月3日召開修正「指定公告禁止飼養輸入動物種類」研商會議，並報告已完成1565種物種的風險評估作業。經評估後，其中有955種物種被列為具高風險的家養動物名單，禁養清單主要是透過A（具有劇毒）、B（公共安全危害）及C（動物福利議題）3項指標進行評估，其中包括眼鏡凱門鱷、獴科所有種、鱷龜科所有種、袋鼠科所有種等，緬甸蟒則暫不列入。

本次列入黑名單的物種，當中許多其實早在多年前便已禁止輸入，動保司透過動保法第8條的權限進一步禁止名單物種在國內飼養，真正要被討論的物種有限，農業部明天下午將召開寵物分類分級管理架構研商會議，進一步針對分類分級管理和與會團體討論。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，今年1月的研商會議因為動保司沒有較妥善的社會溝通程序，引發一些爭議，然而這次禁止輸入與飼養名單的物種，是農業部委託工研院在將近2年的時間裡與無數專家學者、動保與產業團體等多次諮詢和評估後所制定，所以名單並非毫無根據的暴力丟出。

陳玉敏說，在過去沒有管理機制下，緬甸蟒和狐獴已有不小的市場規模，因此在經過不論是動物福利與公共安全等多方評估後，要禁養確實會造成業者利益損失，如何解決可以討論。

以緬甸蟒為例，陳玉敏說，其在許多國家地區都造成嚴重的外來入侵種問題，跟台灣目前處理綠鬣蜥一樣，付出很大的社會與環境成本，業者不能但業者不能基於自己的利益就認為政府禁養是錯的，此外對於已經飼養的飼主，禁養後也不會就沒入家裡的動物，而是有一套管理機制。明天會議是先提出非犬貓寵物如何分級管理和架構，政府願意著手來做是要給予肯定的。

會議主持人、動保司副司長陳中興表示，明天主要討論前次會議中，相關團體與飼主們反映為何分級分類會到後來禁養的疑慮，以及分級分類管理的規畫等來做意見收集。

動物 寵物 農業部

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