快訊

具俊曄被爆即將離開台灣！下一步新動向曝光

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

路上遇動物幼雛 嘉縣農業處：驅至安全處即可

中央社／ 嘉義縣19日電

黃姓民眾日前在嘉義山區道路開車遇見長鬃山羊幼雛，將其撿拾送交警方轉由保育單位處置；嘉義縣農業處今天說，幼雛疑因緊迫死亡，建議民眾路上遇動物幼雛，驅至安全處即可。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，日前受理民眾報案，家住北部的黃姓與家人駕車至梅山瑞里山區觀賞紫藤花，賞完花返家下山途中，在嘉166縣道圓潭生態園區附近，發現一隻動物幼崽突然在道路中間擋住去路。

黃姓民眾下車發現是一隻山羊幼崽蜷縮在路中間，附近也看不到其父母蹤跡，擔心發生危險，便將牠帶到竹崎復金聯合派出所協助安置。警方發現這是一隻三級保育類動物長鬃山羊的幼崽，通知嘉義縣農業處等相關單位處置。

嘉縣農業處畜產保育科長石蕙菱告訴中央社記者，接到這隻長鬃山羊幼雛立即送醫治療，但可能是因緊迫症候群（遭受驚嚇等因素）而死亡。

石蕙菱說，見到動物幼雛在馬路上，請把牠趕到安全的地方，才是正確的處理方式，通常幼雛的母親會躲在旁邊，等人走後就會將幼雛帶離。

動物 嘉義 長鬃山羊

延伸閱讀

嘉義縣梅山鄉山路驚喜遇超萌小羊羔 遊客載送至警所

彰化高接梨穗受損現金救助 每公頃6.2萬元

嘉縣輔導鄒族原民 中高海拔種山葵初步有成

嘉縣8旬婦疑農藥中毒不治 檢警相驗將調病歷釐清死因

相關新聞

增955禁飼養物種再討論 農業部明召開分類分級管理研商會

農業部動物保護司今年1月召開修正「指定公共禁止飼養輸入動物種類」研商會議，擬新增955個物種列入禁止飼養輸入動物種類，包...

候鳥北返倒數 新竹金城湖罕見白琵鷺成賞鳥焦點

新竹市野鳥學會進行3月份例行鳥類調查，在金城湖發現一隻身披繁殖羽的白琵鷺（Platalea leucorodia），相對...

嘉義縣梅山鄉山路驚喜遇超萌小羊羔 遊客載送至警所

嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季吸引各地遊客上山遊賞，來自北部黃姓男子全家南下賞花遇到意外驚喜，有隻小羊擋住去路，下車查看可愛的...

主人出門了！貓咪最愛瞞著飼主「啟動3搗蛋計畫」每個後果都超慘

貓咪看起來高貴優雅，但其實內心住著一個小惡魔，常趁飼主不在家大肆搗蛋。日本寵物網《ねこちゃんホンポ》就揭密主人不在時「貓咪最想偷偷做的3件事」，看看你家主子是不是也這樣調皮。

考倒保育員！日海龜「倒立狂跳鋼管舞」爆紅 園方回答意外被網友讚爆

位於日本三重縣的「紀寶町海龜公園道之驛」（道の駅ウミガメ公園），日前分享一段海龜「跳鋼管舞」的影片吸引超過530萬人次觀看。一隻海龜以頭下腳上的姿勢，用後肢抱住一根管子，不斷扭動身體，讓許多網友認為像極了跳鋼管舞的模樣。園方也試著解釋這樣的行為，回應讓網友笑翻。

不只比特犬！真實案例曝「這7種狗狗都曾咬死人」2熱門犬種意外上榜

你以為只有比特犬會攻擊人嗎？事實可能會讓你大吃一驚。根據美國獸醫協會的統計，美國每年有超過400萬人被狗咬傷，其中約80萬人需要就醫。寵物雜誌《dogster》便曾分析美國2005年至2019年的狗咬致死案例，發現除了比特犬，還有多個犬種咬人機率較高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。