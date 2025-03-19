路上遇動物幼雛 嘉縣農業處：驅至安全處即可
黃姓民眾日前在嘉義山區道路開車遇見長鬃山羊幼雛，將其撿拾送交警方轉由保育單位處置；嘉義縣農業處今天說，幼雛疑因緊迫死亡，建議民眾路上遇動物幼雛，驅至安全處即可。
嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，日前受理民眾報案，家住北部的黃姓與家人駕車至梅山瑞里山區觀賞紫藤花，賞完花返家下山途中，在嘉166縣道圓潭生態園區附近，發現一隻動物幼崽突然在道路中間擋住去路。
黃姓民眾下車發現是一隻山羊幼崽蜷縮在路中間，附近也看不到其父母蹤跡，擔心發生危險，便將牠帶到竹崎復金聯合派出所協助安置。警方發現這是一隻三級保育類動物長鬃山羊的幼崽，通知嘉義縣農業處等相關單位處置。
嘉縣農業處畜產保育科長石蕙菱告訴中央社記者，接到這隻長鬃山羊幼雛立即送醫治療，但可能是因緊迫症候群（遭受驚嚇等因素）而死亡。
石蕙菱說，見到動物幼雛在馬路上，請把牠趕到安全的地方，才是正確的處理方式，通常幼雛的母親會躲在旁邊，等人走後就會將幼雛帶離。
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