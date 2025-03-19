候鳥北返倒數 新竹金城湖罕見白琵鷺成賞鳥焦點

新竹市野鳥學會進行3月份例行鳥類調查，在金城湖發現一隻身披繁殖羽的白琵鷺（Platalea leucorodia），相對於大家熟悉的黑面琵鷺，白琵鷺相當罕見，只有春季遷徙前才能短暫看到牠的身影，而近距離觀察白琵鷺的繁殖羽色，更是許多鳥友的首度經驗，令調查人員感到振奮。

新竹市野鳥學會理事長陳慎哲指出，全球共有6種琵鷺，其中北半球有兩種，黑面琵鷺分布在東亞，而白琵鷺分布在歐洲、亞洲、西北非，其中黑面琵鷺是瀕危物種。台灣位於國際東亞澳水鳥遷徙線的中央，西海岸濕地環境優異，因此每年都有這兩種琵鷺來台度冬。

分布在南半球的4種琵鷺主要在澳洲、南美洲、南非洲等地區繁殖。牠們都以濾食的方式攝取水生小生物，大多數棲息在沿海濕地、湖泊與河口等地。琵鷺家族以其獨特的扁平湯匙狀嘴喙聞名，是濕地生態系的重要指標物種。

陳慎哲說明，白琵鷺與黑面琵鷺都是台灣的冬候鳥，兩者最明顯的差別在於臉部與嘴喙的顏色。黑面琵鷺的臉部和嘴喙都是黑色，而白琵鷺的臉部是白色的，黑色的嘴喙末端則帶有黃色。牠們來台度冬、春天返回北方繁殖，因此在台灣能夠看到繁殖羽的機會十分短暫。

陳慎哲表示，這隻在金城湖發現的白琵鷺，正是準備啟程北返的個體，牠的後腦長出華麗的長羽冠，仙氣飄逸；黑色的嘴喙末端呈現鮮黃色；胸前的羽毛也出現黃色，與通常見到的單純白羽色及黑色嘴喙有相當大的差異。

新竹市野鳥學會指出，這次的鳥類調查動用鳥友志工21人，在新竹市海岸分七條路線同步調查鳥種，共記錄到鳥種88種，也發現除了白琵鷺、黑面琵鷺之外，不少鴨科、鷺科、鷸鴴科也已經披上繁殖羽。