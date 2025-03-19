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嘉義縣梅山鄉山路驚喜遇超萌小羊羔 遊客載送至警所

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
疑為保育類長鬃小山羊於派出所安置。記者李宗祐／翻攝
疑為保育類長鬃小山羊於派出所安置。記者李宗祐／翻攝

嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季吸引各地遊客上山遊賞，來自北部黃姓男子全家南下賞花遇到意外驚喜，有隻小羊擋住去路，下車查看可愛的小萌羊疑是保育類長鬃山羊，於是帶往派出所由警方協助安置。這段意外插曲成了他們賞花期有趣又難忘的邂逅。

嘉義縣竹崎分局，復金聯合所日前接獲家住北部的黃姓男子表示，與家人共3人駕車至梅山瑞里山區觀賞紫藤花，返家下山途中，在嘉166縣道圓潭生態園區附近，發現有一隻小動物突然在道路中間擋住去路，經開車靠近查看發現疑似是小山羊，令他們驚喜不已。

他停好車子後下車向前仔細查看，推測是保育類長鬃山羊，覺得超可愛 、惹人憐惜，小山羊蜷縮於路中間，附近也看不到牠父母蹤跡，擔心小羊發生危險，於是一同載下山交由警方安置。

復金聯合所警員蘇囿竹先將小山羊安置於所內，並提供一只紙箱當窩讓牠在內休息，給予乾淨飲用水給小山羊飲用，避免小山羊再次受到驚恐，另通知嘉義縣農業處等相關單位前來處置，讓該長鬃山羊幼崽能順利找到家。

竹崎分局長吳誌權表示，根據野生動物保育法規範，民眾是不可以任意獵捕野生動物，保育類與非保育類的野生動物都不能隨意飼養，若民眾拾獲或發現後，應通報各縣市政府農業處或各警察機關協助處理；呼籲民眾，山區氣候變化多端，很多野生動物會竄出道路，民眾駕駛於山區道路時務必慢行並注意車前狀況，避免意外發生。

復金聯合所警員蘇囿竹先將小山羊安置於所內，並提供一只紙箱當窩讓牠在內休息，給予乾淨飲用水飲用。記者李宗祐／翻攝
復金聯合所警員蘇囿竹先將小山羊安置於所內，並提供一只紙箱當窩讓牠在內休息，給予乾淨飲用水飲用。記者李宗祐／翻攝
賞花民眾中途遇萌羊，並護送到派出所安置。記者李宗祐／翻攝
賞花民眾中途遇萌羊，並護送到派出所安置。記者李宗祐／翻攝
員警利用紙箱讓小羊休息。記者李宗祐／翻攝
員警利用紙箱讓小羊休息。記者李宗祐／翻攝
復金聯合所警員蘇囿竹（左）將小山羊交由農政機關委託的單位協助安置。記者李宗祐／翻攝
復金聯合所警員蘇囿竹（左）將小山羊交由農政機關委託的單位協助安置。記者李宗祐／翻攝
賞花民眾途中遇萌羊，護送到派出所安置。記者李宗祐／翻攝
賞花民眾途中遇萌羊，護送到派出所安置。記者李宗祐／翻攝

動物 嘉義 長鬃山羊

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