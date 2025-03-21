鮮魚店驚見「毛蟹集體逃亡」！沒跑的不新鮮？店家：個性不同

根據日媒「Hint -Pot」報導，岩手縣陸前高田市一家鮮魚店@skanayaneko近日因「螃蟹大逃亡」的趣味照片，在X平台上吸引超過24萬次按讚，引發網友熱烈討論。

這張照片由鮮魚店主的兒子拍攝，畫面顯示展示櫃內的16個包裝托盤中，有13個出現毛蟹「越獄」的情形。店內甚至貼出告示提醒顧客：「螃蟹會破壞包裝！如果需要重新包裝請告知。」這般活力十足的景象讓前來購買的顧客驚訝不已。許多網友也留言驚呼：「太厲害了（笑）！」、「這代表超新鮮吧！」、「活力滿滿的螃蟹！」還有網友問「毛蟹們是要一起去參加什麼社團活動嗎？」

荒木鮮魚店以提供新鮮海產聞名。據了解，店內的毛蟹通常在上架前一天已經包裝好並冷藏保存，因此即使放置一段時間，仍能維持鮮度。店方表示，雖然有些毛蟹沒有掙脫包裝，但這不代表較不新鮮，而是因為毛蟹性格不同，有的較為活潑，有的則較為安靜。為了讓顧客親眼見證毛蟹的活力，店家選擇不綁住螃蟹，而是直接包裝後陳列販售。

對於這場「螃蟹逃脫秀」，店主兒子笑稱這在店裡是常見現象，甚至有顧客專門來店內觀賞。店家會將逃脫的螃蟹重新秤重並更換包裝再上架，當天店內的毛蟹以每100克598日圓（約新台幣120元）販售，單隻重量約在350至600克之間。店家也推薦最佳吃法是水煮，這樣能帶出毛蟹的甜味，並享受蟹膏的美味。