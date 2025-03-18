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比特犬連續咬傷人 狗學校校長提醒：還有這4種犬隻飼主要注意

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，訓練大型狗的情形。圖／蔡慶榮提供
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，訓練大型狗的情形。圖／蔡慶榮提供

台北市比特犬接連跳車咬傷人，引發熱議，農業部改制前公告禁養凶猛比特犬；嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮說，比特犬被引進當鬥犬，國內禁養，未禁養飼養需注意的狗種有大型犬：惡霸、獒犬、比利時狼犬，以及中型犬柴犬

嘉縣家畜疾病防治所說，惡霸犬是比特犬混種狗，稱為美國鬥牛犬，台灣引進後以狗外觀，取名「惡霸犬」，與比特犬不同，嘉義縣發生比特犬傷人攻擊人事件，未發生惡霸犬傷人，農委會3年前曾預告修法，目前未修法禁養。

農業部改制前2022年修法公告，將獒犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、還有比特犬等6種犬，列為危險犬種，進出公眾場所前，飼主必須幫狗狗配戴嘴套，繫上不超過1.5公尺長的牽繩。其中，比特犬因攻擊性較強，被列為不得飼養及輸入的犬種。

蔡慶榮說，狗尾巴往上翹的狗種較兇，往下垂的狗種較溫順，飼養惡霸、獒犬、比利時狼犬、柴犬的飼主，在狗齡小幼犬時，常帶出門與人群接近，比較不會有野性，狗愈關愈兇；為避野性較強的狗咬傷人，政府應普設規模大小不同的寵物公園，讓飼主帶毛小孩活動；養狗齡5個月幼犬，若發現有咬人情形，應送到狗學校訓練。

針對凶猛犬隻禁養與否？網友不同意見，有網友說，「養狗政府要立法，家犬傷人，法律上要有連帶責任」，另有網友說，「犬種本身沒有錯，希望政府不要因噎廢食本末倒置，造成棄養問題」，「惡犬只是面惡但心善，不要以貌取犬」。

嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，訓練大型狗的情形。圖／蔡慶榮提供
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，訓練大型狗的情形。圖／蔡慶榮提供
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，訓練大型狗的情形。圖／蔡慶榮提供
嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮，訓練大型狗的情形。圖／蔡慶榮提供

修法 寵物 比特犬 農業部

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