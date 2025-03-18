比特犬連續咬傷人 狗學校校長提醒：還有這4種犬隻飼主要注意
台北市比特犬接連跳車咬傷人，引發熱議，農業部改制前公告禁養凶猛比特犬；嘉義黎明狗學校校長、擁有訓練士執照的蔡慶榮說，比特犬被引進當鬥犬，國內禁養，未禁養飼養需注意的狗種有大型犬：惡霸、獒犬、比利時狼犬，以及中型犬柴犬。
嘉縣家畜疾病防治所說，惡霸犬是比特犬混種狗，稱為美國鬥牛犬，台灣引進後以狗外觀，取名「惡霸犬」，與比特犬不同，嘉義縣發生比特犬傷人攻擊人事件，未發生惡霸犬傷人，農委會3年前曾預告修法，目前未修法禁養。
農業部改制前2022年修法公告，將獒犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、還有比特犬等6種犬，列為危險犬種，進出公眾場所前，飼主必須幫狗狗配戴嘴套，繫上不超過1.5公尺長的牽繩。其中，比特犬因攻擊性較強，被列為不得飼養及輸入的犬種。
蔡慶榮說，狗尾巴往上翹的狗種較兇，往下垂的狗種較溫順，飼養惡霸、獒犬、比利時狼犬、柴犬的飼主，在狗齡小幼犬時，常帶出門與人群接近，比較不會有野性，狗愈關愈兇；為避野性較強的狗咬傷人，政府應普設規模大小不同的寵物公園，讓飼主帶毛小孩活動；養狗齡5個月幼犬，若發現有咬人情形，應送到狗學校訓練。
針對凶猛犬隻禁養與否？網友不同意見，有網友說，「養狗政府要立法，家犬傷人，法律上要有連帶責任」，另有網友說，「犬種本身沒有錯，希望政府不要因噎廢食本末倒置，造成棄養問題」，「惡犬只是面惡但心善，不要以貌取犬」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言