全台列管比特犬近4000隻 高雄502隻居冠

昨日台北市大安區臥龍街發生比特犬開窗跳車咬人事件，與3月6日開窗跳車咬人為同一隻，動保處昨以5萬元、15萬元共重罰徐姓飼主20萬元。農業部動保司表示，全台已列冊管理比特犬共3974隻，其中以高雄市502隻最多；強調具攻擊性犬隻出入公共場所，應以長度不超過1.5公尺繩或鍊牽引，且應配戴口罩，否則可依「動保法」開罰最高15萬元罰鍰。

台北市文山區6日發生比特犬跳出車窗，咬傷停等紅綠燈的騎士事件，11天後同一隻比特犬又在大安區重演咬人一幕，引發熱議。

根據農委會公告，自2022年3月1日起，將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」，已飼養者須完成登記備查才得繼續飼養，違者可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得沒入犬隻。

農業部動保司副司長陳中興表示，當時農委會公告自2022年3月1日起，將比特犬、美國史大佛夏牛頭犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」，要求飼主必須在2023年2月28日前完成登記備查才能繼續飼養，備查犬隻必須絕育且不得繁殖，變更飼主或死亡也需要變更備查。

根據農業部統計，目前全台已登記備查比特犬隻共3974隻，登記數量由高到低依序為高雄市502隻、屏東494、台南市386隻、台中市375隻、花蓮319隻、台北市106隻等。本次徐姓男子所飼養比特犬有登記備查。

另「具攻擊性寵物及其出入公共場所該採取之防護措施」規定，如為具攻擊性之寵物，出入公共場所及公眾得出入之場所則應由成年人伴同，也應以長度不超過1.5公尺鍊繩牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩；如需運輸須以具備防曬及通風功能的金屬製堅固箱籠裝載，違者可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

危險性犬隻指以下品種犬隻，包含比特犬（Pit Bull Terrier）：美國比特鬥牛犬（American PitBull Terrier or American Pit Bull）、美國史大佛夏牛頭犬（American Staffordshire Terrier）、日本土佐犬（Japanese Tosa）、紐波利頓犬（Neapolitan Mastiff）、阿根廷杜告犬（Dogo Argentino）、巴西菲勒犬（Fila Braziliero）、西藏獒犬（Tibetan Mastiff）、鬥牛獒犬（Bull Mastiff）、義大利獒犬（Cane Corso）、波爾多獒犬（Dogue de Bordeaux）。

至於非危險性犬隻是否也應強制出外綁牽繩？陳中興說，目前動保法並沒有規定帶狗出門必須鍊狗，而是由地方自治條例來規定，因此不是每個縣市都有要求。