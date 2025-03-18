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春季到來容易撿到幼鳥 新北動保員提醒：協助安置回巢即可
春季是鳥類繁殖季的開始，經常有民眾路上撿到鳥類通報動保處帶回安置，新北市動保處提醒，若在路上遇見雛鳥、幼鳥時，在拾獲處上方常可見有鳥窩，只要設法將幼鳥回置巢內即可，親鳥才是最佳的照顧者。
瑞芳動物之家站長王嚴緖表示，鳥類案件有3大類型，成鳥在地上被拾獲，檢診常可見有傷口，例如翅膀骨折，亦即所謂的「落翅」，因無法飛翔，故只能在地面上走動。
王嚴緒說，若發現幼鳥在地上被拾獲，是因幼鳥是在換羽練習飛行時期，是準備振翅欲飛離巢的狀態、雛鳥因全身缺乏羽毛，可見微血管而紅通通，多是意外從巢內掉出而出現在地面上。除了受傷成鳥需後送醫療外，其餘雛、幼鳥可直接回置原巢內。
動保員潘虹姿表示，依據往年經驗，天氣變溫暖後不久，接收安置幼鳥案件也會逐漸增多，瑞芳動物之家曾接獲有燕子、貓頭鷹等幼鳥，燕子經常在屋簷下築巢，高度並不高，架個樓梯即可將拾獲的雛、幼鳥，直接回置巢內即可；貓頭鷹巢通常在樹頂端，高度高無法觸及，可拿紙碗內放樹枝、葉將其固定在犬貓無法觸及的安全高度，再由親鳥自行照顧即可。
動保處提醒，鳥類雙親絕不會隨便放棄雛、幼鳥，只要在拾獲地點周遭樹上找尋，通常可見有鳥巢，再設法將其回置巢內即可，若拾獲雛、幼鳥便通報要求帶走改以人工餵養，如此反而不利幼鳥的存活，不可不慎!遇到地上鳥類，先判斷是雛、幼、成鳥，確認有受傷後再行通報。民眾若遇見需救援的動物，可撥打動保處動物救援專線29596353，動保處將隨即派員前往處理。
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