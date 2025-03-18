寵物公園攜手統一企業寵物食品 為臺灣毛孩健康把關

寵物公園攜手統一企業（1216）寵物食品為臺灣毛孩健康把關，319助浪孩不挨餓，3/19-4/15全臺126間寵物公園門市都可以進行集糧直送的愛心認購活動，台灣寵食大廠統一企業寵物食品照顧臺灣毛孩健康不遺餘力。

台灣養毛小孩風氣大盛，帶動寵物相關產業高速成長，根據財政部統計處資料顯示，2024年寵物相關產業家數達9292家，銷售金額達443億元，臺灣大廠「統一企業」與全臺最大專業連鎖寵物店「寵物公園」肩負起照顧毛孩健康使命更是不遺餘力。

統一企業寵物食品近年持續推出專為臺灣毛孩健康設計的機能性乾糧產品，寵物公園近年也加速展店，至2025年2月全臺店數已達126家，並持續引進各種優質產品幫臺灣毛家長們照顧家中毛孩健康。但兩家寵物業界大佬愛護毛孩不止於此，自2021年起更攜手照護全臺浪浪的溫飽與健康。

統一企業寵物食品旗下有多個品牌，其中以精品寵食為定位的Petlife品牌，近期再推出「機能優穀糧系列」新品，打造獨特益生菌配方，選用亞斯菲德菌(A菌)、雷特氏B菌、以及納豆益生菌，提供毛孩專業腸胃道守護， 並搭配可提供狗狗關節、皮毛保健、以及貓咪泌尿道保健、營養化毛的機能營養設計，更加全方位守護毛孩健康，此系列產品還特別運用了臺灣寵物食品廠首度引進的MAS動力霧化噴覆技術，以三道噴霧+恆溫翻炒，依序噴覆食品級牛油、水解蛋白、益生菌等營養與美味素材，將乾糧層層包覆，不僅保護益生菌避免製程中的熱破壞，也讓顆粒直接散發誘人香氣，吸引毛孩口水直流。

全系列產品預計4月初在全臺「寵物公園」門市與全臺最大寵物線上平台「毛孩市集」率先亮相！

另一個已在地經營26年，統一企業寵物食品旗下的國民犬食-寶貝狗，在臺累積熱銷已超過460萬包的佳績，近年更積極支持公益，與各大通路共同協助全臺大大小小浪浪救護協會，3/19將再次與寵物公園攜手為臺灣動物緊急救援小組(ARTT)舉辦愛心物資認購活動。

相較於備受呵護的家犬，還有更多的狗狗流浪在外，每日在為生存辛苦奮鬥，挨餓受凍是牠們的平凡日常。根據農業部統計，全臺遊蕩犬總數將近15萬隻，即便部分浪浪有幸得到愛媽愛爸或狗園的幫助，救援速度仍遠不及增長率，缺糧的情況仍不斷發生在各個角落。

寵物公園於2021年起開始攜手統一寶貝狗投身協助浪浪募糧活動，首次活動就與臺灣最大浪浪協會-ARTT合作，幫助兩萬多隻浪浪狗園，提供最「食質」的幫助，至今寵物公園已幫助各個浪浪協會募集合計超過1.52萬包犬貓飼料(約200多噸的飼料)，幫助2千多隻犬貓不挨餓一整年。本次寵物公園再次與ARTT合作，勸募物資除了持續選用優質的統一寶貝狗乾糧之外，更首度加入毛孩保健品，要讓浪浪吃得飽、更要吃得健康。

寶貝狗不僅風味好、嗜口性佳、營養成份也符合美國AAFCO標準，且為了較少洗澡、經常身處戶外環境的浪浪，還特別添加了較易吸收的有機礦物質鋅，可以幫助維護狗狗的皮膚健康，也能有助於生長發育。

統一企業從食品公司的角度出發，堅持守護毛孩食安，對寶貝狗的原料、成品都有高於業界的控管，造就「寶貝狗」能夠成為堅持臺灣在地生產、嚴格把關品質的犬糧品牌，不僅是許多飼主心中的飼料首選，高CP值也讓它成為全臺各地狗園的愛用品牌，多年來持續照顧了無數毛孩。