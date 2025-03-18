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屏東海生館推出潮間帶體驗 探索潮起潮落的獨特生態

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東海生館全新推出「日潮：潮間帶探秘」活動。圖／屏東海生館提供
屏東海生館全新推出「日潮：潮間帶探秘」活動。圖／屏東海生館提供

屏東海生館推出全新「日潮」體驗活動，探索海洋與陸地交會處生命奇蹟，感受潮起潮落間生態奧秘，在導覽員引領下，近距離觀察潮間帶生物，3月20日推出，每天限量體驗名額50名。

屏東海生館指出，潮間帶蘊藏海洋生物們無數生存智慧，每種生物都擁有獨特的適應技巧。在導覽員帶領下，近距離觀察寄居蟹、螺貝類、海參、薯鰻等生物，瞭解牠們如何適應環境變化、覓食與自我防禦，體驗生態王國的奧妙。

屏東海生館開放限定參觀區，讓民眾走進潮間帶，觀察大自然最純粹的樣貌，感受潮間帶的震撼與魅力。除了探索潮間帶，還可以餵食台灣水域館特定展示缸內的海洋生物，瞭解飼育人員為生物們準備的餌料有哪些，觀察牠們進食行為，感受牠們的活力與海洋生物近距離互動，適合親子同樂的趣味體驗。

 屏東海生館指出，新推出「日潮：潮間帶探秘」，生態探索之旅，透過親身體驗，認識潮間帶生態的重要性，提升對環境保護的意識，珍惜藍色海洋自然資源。

屏東海生館表示，「日潮：潮間帶探秘」3月20日正式上線，從10月到隔年4月間，避開夏季高溫，確保參與者在最舒適環境探索。活動每日規畫兩梯次，每梯次限額25人，導覽員解說帶領，提供完整互動體驗，一起走進潮間帶神秘世界，探索海洋生態。

「日潮：潮間帶探秘」活動詳情：https://www.aquarium.com.tw/experience.asp?ID=490，相關諮詢請洽08-8825678。

觀察生物進食行為，進一步提升生態教育的趣味性與互動感。圖／屏東海生館提供
觀察生物進食行為，進一步提升生態教育的趣味性與互動感。圖／屏東海生館提供
觀察生物進食行為，進一步提升生態教育的趣味性與互動感。圖／屏東海生館提供
觀察生物進食行為，進一步提升生態教育的趣味性與互動感。圖／屏東海生館提供
屏東海生館全新推出「日潮：潮間帶探秘」活動。圖／屏東海生館提供
屏東海生館全新推出「日潮：潮間帶探秘」活動。圖／屏東海生館提供
近距離觀察潮間帶生物。圖／屏東海生館提供
近距離觀察潮間帶生物。圖／屏東海生館提供

屏東 潮間帶

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