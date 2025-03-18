超市店員潑熱水驅趕流浪狗！網友批虐待動物 公司發聲明：已解僱

可以不愛，但請不要傷害！馬來西亞發生虐待動物事件。當地有超市職員為了驅趕躺在店外的的流浪狗，疑以熱水淋潑至狗狗身上，無辜狗狗受驚且痛苦，即時狂奔逃離。影片於網上引來極大迴響，大批網友譴責店員涉嫌虐待動物，「如果你想趕走牠就用正確的方法，不要傷害牠」、「她表現得好像什麼事都沒發生過一樣，真是可恥」，認為涉案人士必須受嚴懲。

涉事超市事後在社交平台發出聲明，指已終止和該員工的僱傭合約，願意承擔狗狗一切醫療費用。超市也強調，他們強烈譴責任何虐待動物的行為，承諾往後會繼續履行社會責任。

流浪狗安靜躺在超市門外

綜合馬來西亞媒體報導，當地有民眾分別在TikTok和Instagram上傳影片，揭發KK超市（KK Super Mart）有員工涉嫌虐狗惡行。從原po發布的2支影片可見，事發於上周五（7日）怡保萬里望市（Menglembu）某KK超市，當時1隻狗狗正安靜、乖巧地坐在超市門外，並沒有攻擊或騷擾任何人。

店員淋熱水驅趕 狗狗痛苦狂奔逃離

不過店內監視器卻拍到令人震怒畫面，1名外籍男經理懷疑在熱水器裝水後，遞給店內另一名女職員。當時有店員指向狗狗，眾人疑似商討要如何驅趕流浪狗，女職員之後靠近狗狗，疑似將熱水淋潑到狗狗身上，狗狗痛苦不已，隨即狂奔逃跑至馬路方向，幸好未被駛過車輛撞倒。

目擊者即時報警 帶狗狗前往獸醫診所接受治療

原po見狀即時前往警局報案，警察現時已就事件傳召相關人士錄口供，她之後則帶狗狗到獸醫診所接受治療，同時在網上公開事件，呼籲他人「如果您願意幫助牠進行治療」，可撥打她留下的電話號碼和她聯絡。

網友怒斥涉虐畜 要求超市解僱涉事人士

片段曝光後惹公憤，許多網友紛紛批評超市店員涉嫌虐畜，「如果你想趕走牠就用正確的方法，不要傷害牠」、「她表現得好像什麼事都沒發生過一樣，真是可恥，我無法想像那個無辜生命承受着怎樣的痛苦」、「業力（報應）一定會找你」、「試試將熱水潑到KK Mart店員臉上，我想看看他有何反應」。有留言則認為必須嚴懲涉案人士，「解僱該員工，我們不希望這樣的人為我們服務」、「把她關進監獄」、「驅逐出境」。

超市發聲明指已解僱 願承擔狗狗醫療費用

涉事的KK超市在事發後的周日（9日）於臉書發出聲明，指公司內部已就事件展開調查，也已即時終止和該員工的僱傭合約，同時願意承擔狗狗的一切醫療費用。超市強調，他們強烈譴責任何虐待動物的行為，承諾往後會保持責任感和道德的商業實踐，繼續致力維護客戶及整個社區的信任。

延伸閱讀：

不准帶寵物進店！小狗被綁車門狂吠求救 影片瘋傳網民鬧爆虐畜

虐畜！寵物店員工虐狗 事後人間蒸發 老闆報警揭入職資料全虛假

文章授權轉載自《香港01》