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宜蘭保育類鉛色水鶇雛鳥疑遭盜獵 親鳥叼蟲回巢悲鳴

中央社／ 宜蘭17日電

一名男子昨天疑在宜蘭縣攔沙壩盜獵第三級保育類鉛色水鶇雛鳥，親鳥叼著蟲回到鳥巢，不見雛鳥蹤影，焦急地在附近打轉，發出聲響呼喚著雛鳥，令目睹的鳥友不禁感到心酸。

一名鳥友昨天上午在五峰旗攔沙壩上游賞鳥，往下游望去，發現一名頭戴帽子戴口罩男子，正捲起褲管左手持鋁梯，右手正摘採附著在山壁的山蘇，他來不及制止，只能大聲喝叱「你要做什麼，為何拔下山蘇」。

男子顧左右而言他，僅回應「要找東西」，卻說不出究竟要找什麼，鳥友表示要報警處理，卻遭男子回嗆「你說鳥巢，鳥巢在哪裡」，隨後趁隙倉皇逃離現場，現場還遺留男子帶來的鋁梯及望遠鏡。

鳥友在男子摘下的6株山蘇其中1株發現僅剩鳥巢，懷疑男子已將雛鳥抓走，鳥友說，不久後，一對親鳥嘴裡叼著蟲回巢，卻不見雛鳥蹤影，在附近不斷來回跳動，焦急發出聲響，似乎正在呼喚著雛鳥，令他不禁感到心酸。

臉書社團「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷表示，鉛色水鶇經常棲息在山間小溪，是溪流環境的重要指標，牠們若存在溪流，代表當地溪流環境很好，幼鳥若被盜獵關進鳥籠恐難以存活，呼籲大家不要購買來路不明的野鳥，也希望全民一起監督，嚇阻違法獵捕行為。

宜蘭縣政府農業處表示，昨天獲報後到場查看，已無任何物品和跡象，如民眾有證據或照片，請提供縣府查辦，若查證屬實，涉及違反野生動物保育法，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金，因而致野生動物死亡者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上、50萬元以下罰金。

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