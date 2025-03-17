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台中東勢傳虐犬棄養 中市動保處嚴懲擬重罰22.5萬元

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區發生虐犬棄養案，中市動保處將嚴懲，動保處派員訪視（紅衣為新飼主）。圖／台中市動保處提供
台中市東勢區發生虐犬棄養案，中市動保處將嚴懲，動保處派員訪視（紅衣為新飼主）。圖／台中市動保處提供

台中市東勢某處工廠傳出虐犬棄養事件，台中市動物保護防疫處已依檢舉事證積極調查中，對行為人涉及虐待、傷害及棄養動物等行為，將依違反動保法予以重罰，最高可裁處22萬5千元，並將違法民眾列為飼養黑名單

動保處表示，經了解，在東勢區一處工廠工作的張姓男子，向朋友領養一隻哈士奇幼犬後卻有虐打行為，民眾已將相關影片事證檢送動保處，動保處正積極調查，將依法重罰，絕不寬貸。

動保處表示，該隻哈士奇幼犬經送往動物醫院檢查，犬隻精神及行動狀況尚屬良好，但偏瘦且鼻部擦傷，目前已由新飼主照顧中，犬隻與新飼主互動良好，飼養人非禁止飼養動物黑名單。動保處後續將協助辦理晶片轉讓及持續家訪追蹤。

動保處提醒，為保障動物福利，民眾送養時可自「寵物登記管理資訊網」https://www.pet.gov.tw/Web/O201_Fido.aspx 查詢認養人是否遭列為飼養黑名單，避免將動物送給不適任飼主。

動物醫院 幼犬 黑名單

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