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捷運列車化身教室 北捷紅線宣導寵物照護觀念

中央社／ 台北17日電

響應2025國際寵物日，台北捷運與動保處聯手推出5部動保列車，掃車廂內QR Code拿好禮；並於29日舉辦免費講座，分別針對貓狗講解飼養、帶出門注意事項等。

台北捷運今天以新聞稿表示，響應2025國際寵物日，與台北市動物保護處共同規劃系列活動，即日起至4月12日，於淡水信義線推出5部動保教育列車，提升動保觀念及推廣飼主責任教育；掃描車廂內的活動QR Code，有機會獲得好禮。

北捷說，動保教育列車由台北捷運「捷米」、柴語錄「廢柴」擔任領航員，捷運列車每一扇車門上都有貼心叮嚀，宣導毛孩搭乘捷運及照護注意事項。掃描標語旁QR Code參加答題活動，答對後即獲得一組專屬密碼，「台北捷運Go」App內「2025國際寵物日狗狗春遊趣」專區輸入密碼，即可獲得捷運點1點。

北捷指出，使用1點捷運點參加抽獎，有機會入手露營餐具組、捷運車廂3D造型悠遊卡、捷運列車造型鑰匙扣、逗趣實用的「狗沒你累」、「毛很多」、「氣到咪咪貓貓」、「鏟屎官」毛孩特色徽章。

北捷並將於3月29日舉辦「貓奴必選」、「狗爸媽專屬」2場免費講座，由專業獸醫師以「毛孩出遊小撇步」為主題，分別針對犬貓不同特性，講解飼養基本知識、出門前準備及注意事項等。

北捷提醒想報名的毛小孩爸媽，3月19日上午10時於「台北捷運Go」App「2025國際寵物日狗狗春遊趣」專區開放報名，每場限量170名，每名會員可報1場，不開放寵物入場。

台北捷運 寵物

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