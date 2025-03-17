2025首屆世界鳥博在台灣 各國委員大讚台灣生態旅遊

交通部觀光署成功爭取「2025第1屆世界賞鳥博覽會」在台灣舉辦，今年9月台灣將迎來世界各國鳥類觀察、保育及推廣最大盛事，屆時將邀請來自超過25個國家的保育團體及組織代表參與。

交通部觀光署長周永暉13日接待WBC到訪委員，除宣布今年9月20日至21日在台中舉行「2025第1屆世界賞鳥博覽會在台灣」外，因適逢觀光署參山國家風景區管理處主辦「八卦山賞鷹季」系列活動時間，參山處也安排WBC委員到主場地訪視察、品嚐台中美食，今天到八卦山脈參訪，實地一起追尋灰面鵟鷹蹤跡。

周永暉表示，全球在疫情後，生態旅遊是最快回升也是成長最多的旅遊型態；能夠在台灣舉辦世界賞鳥博覽會，這是台灣觀光努力推動轉型為永續、綠色旅遊的契機，盼透過舉辦鳥博，能向全球旅客宣傳台灣的生態觀光。

周永暉指出，這次鳥博，觀光署規畫呈現13個國家風景區管理處所推展生態旅遊成效，藉此增進、行銷各景區推動永續旅遊的可親性。

阿根廷的WBC執行委員Mr.Horaico Matarasso表示，WBC自2020年從結合小團體開始到今，已組織世界50多個鳥會加入，因此，這次舉辦第一屆世界賞鳥博覽會，將讓WBC更加團結。馬來西亞執委Mr.Andrew Sebastian則說，台灣是亞洲的賞鳥門戶，在氣候與環境上，很適合發展賞鳥生態旅遊。

巴西執委Dr. Maria Marth也表示，這是他第一次來台灣，這裡的城市綠化很完善，且這也是在新冠肺炎疫情之後，執委們相聚台灣，讓他感到很高興。下一屆2027鳥博將在巴西舉辦，盼此行能向台灣學到更多舉辦經驗，讓鳥博每屆越辦越好。

觀光署表示，「2025第1屆世界賞鳥博覽會」於9月20日至21日將在台中市民廣場舉行，博覽會中也有「世界賞鳥生態旅遊經驗談」論壇，針對「鳥展與觀鳥旅遊前景」及「觀鳥與保護」進行討論，並邀請世界賞鳥博覽會理事會(WBC)及25個世界各國鳥類組織、生態旅行業者參加。