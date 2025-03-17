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文魯彬、徐光蓉、釋昭慧獲台灣環境保護終身成就獎

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
第22屆全國NGOs環境會議，上午舉辦「2025台灣環境保護終身成就獎」頒獎典禮，今年分別由文魯彬（右）、徐光蓉、釋昭慧（左）三位獲得。其中釋昭慧法師是本獎設置九年以來第1位動保人士。記者曾吉松／攝影
第22屆全國NGOs環境會議，上午舉辦「2025台灣環境保護終身成就獎」頒獎典禮，今年分別由文魯彬（右）、徐光蓉、釋昭慧（左）三位獲得。其中釋昭慧法師是本獎設置九年以來第1位動保人士。記者曾吉松／攝影

第22屆全國NGOs環境會議，今天於⽴法院舉辦「2025台灣環境保護終⾝成就獎」頒獎典禮，今年分別由台灣蠻野心足生態協會創辦人⽂魯彬、台⼤⼤氣科學系退休教授徐光蓉、玄奘大學宗教與文化學系暨研究所教授釋昭慧3位獲得，其中釋昭慧是本獎設置9年以來第1位動保⼈⼠。

擔任評審主席、台灣公民參與協會創會理事⾧何宗勳表⽰，台灣環境保護終⾝成就獎從2017年開始頒發，主要⿎勵並肯定資深環運⼈⼠的付出與貢獻，以及對環境保育議題⾧期推動有傑出成就者，條件資格⾮常嚴格，要從事環境與⽣態保育運動20年以上，有特殊貢獻且⾜為後輩之楷模者。

⽂魯彬出⽣於美國，2003年創⽴「台灣蠻野⼼⾜⽣態協會」，從太魯閣族反亞泥還我⼟地、針砭焚化爐政策、護衛國⼟安全反對興建蘇花⾼/北宜直鐵/陽明⼭保變住6之6案；省思產業政策，狀告中科三期、反國光⽯化；追求能源轉型正義，監督離岸⾵場開發及天然氣接收站的不當擴張。

此外，對於台灣⽩海豚保育⾏動也付出許多⼼⼒，擬訂民間版的⽩海豚復育計畫； 並注⼊資源於⿅港的「台灣⽩海豚媽祖宮·粘錫麟紀念館」致⼒於海洋環境教育基地經營。

徐光蓉⾧期致⼒於環境保護與政策研究，對國內外環保、空氣汙染、核電、電價、節能、氣候變遷等議題有深⼊⾒解。⾃1995年起便積極參與反對台南七股濱南⼯業區開發案、反「拜⽿TDI設廠」與反國光⽯化等運動，撰寫多篇環保⽂章及「溫室效應完全⾃救⼿冊」和「虛幻的⽯化王國」等著作，影響層⾯極⼤。

此外，徐光蓉也曾擔任台灣環境保護聯盟學術召集⼈及會⾧，近年來關⼼國際減碳情勢與能源發展，參加媽媽氣候⾏動聯盟與相關團體在各地舉辦多屆「全國⾼中職、⼤專⼩⽔⼒發電設計⽐賽」，也積極推廣再⽣能源及環境教育理念。

集宗教家、學者、社會運動等多重⾝份於⼀⾝的釋昭慧，其創⽴的「關懷⽣命協會」是台灣第一個集結公眾⼒量，致⼒於推動⽣命的尊重和保護的⼈民團體。釋昭慧關注並提倡「⾮⼈類中⼼主義」的環境倫理思想，串聯國內的動物保護與環保⽣態團體，共同組成「⽣態保育聯盟」，透過⽴法、教育、動物援助以及各種適時⾏動，努⼒拯救動物免於囚禁、虐待、遺棄、傷害、殘殺或滅種的悲慘命運，是台灣社會從事⽣態保育與動物保護運動的重要先⾏者。

動物 運動 釋昭慧

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