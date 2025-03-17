為何流浪犬不能當導盲犬 專家：難溯源且祖宗八代沒攻擊過人紀錄
惠光導盲犬學校近年致力於種犬培育，要繁衍生力軍當視障者的開路天使，許多人好奇「不能訓練流浪犬成為導盲犬嗎？」專家表示，導盲犬的祖宗八代都不能有攻擊過人紀錄，才可以成為導盲犬，沒有攻擊性的基因，才能確保導盲犬能融入人類社會環境。
惠光導盲犬學校秘書長彭筱涵說，透過導盲種犬的培育，除能夠篩選與預測導盲犬的個性、健康狀況，導盲犬沒有攻擊性這一點是非常重要，例如進入擁擠的車廂，導盲犬也不會因為緊張而攻擊人類，如果是流浪犬，因為無法得知狗狗的背景、健康、個性與攻擊性等狀況，在訓練上，成功率不僅遠低於導盲犬血系的狗狗，在外訓練也有更多不確定性，因此導盲種犬的把關格外重要。
彭筱涵說，導盲種犬就是導盲犬的狗爸爸、狗媽媽，育種團隊會從一胎的狗狗當中去選擇個性、健康最為合適的狗狗當導盲種犬，延續導盲犬血脈，透過優生學概念，培育優秀下一代。
如何從工作服來辨識導盲犬角色？彭筱涵說，「藍色訓練中背心」是導盲種犬獨特標誌，導盲幼犬則是穿著「紅色訓練中背心」。
惠光導盲犬學校近期也有喜訊，3月1日迎來新生命，來自香港導盲犬協會的交換生Donut順利產下6公、4母共10隻寶寶，Donut目前正在坐月子，狗爸爸是惠光本土培育的Rudy，10隻寶寶也創下惠光成立以來單胎幼犬隻數最多紀錄。
惠光導盲犬學校近期持續在臉書社群分享導盲犬寶寶成長照片，狗寶寶睡到翻肚的可愛模樣相當討喜，或睡到呈現「疊疊樂」的場景，相當逗趣。導盲犬學校也正持續尋找、媒合幼犬寄養家庭，邀多人一起加入支持導盲犬行列。
彭筱涵指出，寄養家庭無須負擔任何費用，幼犬寄養期間，犬隻飼料、醫療及用品皆由惠光及贊助商免費提供，洽詢成為導盲犬寄養家庭可電洽，中北部地區（02）29985588 分機211、254，台南及高雄（07）5507816。
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