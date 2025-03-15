黑面琵鷺「T69」10年來撐過中毒各種挑戰 平安現蹤台南

10年前肉毒桿菌中毒獲救的黑面琵鷺「T69」成功克服各種挑戰、已在中國大陸東北陸續生下超過20隻小琵鷺。台南市生態保育學會副總幹事黃永豐表示，昨天在七股區頂山又發現牠的蹤跡，已經長出漂亮繁殖羽毛，準備北返，許多鳥友得知紛紛把握機會追拍記錄。

2015年2月28日台南市安南區土城有14隻黑面琵鷺吃到肉毒桿菌汙染食物，死亡8隻，救活6隻，繫上編號T64到T69腳環野放。

生態攝影家「黑琵先生」王徵吉說，T69獲救當年春天北返中國東北大連庒河形人坨繁殖地，結婚生子，他也曾遠赴形人坨記錄，每年約生2至3隻小黑琵，算起來應該屬於高齡產婦了。

學會理事長邱仁武說，T69黑琵之後大連、台南兩地來回，甚至每年都會先回到台南安南區濕地度冬，連續10年對台南棲地忠誠度高，鳥友都暱稱牠是「台南的女兒」。