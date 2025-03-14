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中毒獲救野放 黑面琵鷺「T69」連10年台南現身

中央社／ 台南14日電
連10年回台南過冬的黑面琵鷺T69眼部周圍呈黃色，與一般黑琵的「黑面」不同，加上有腳環識別，相當搶眼，因此被暱稱為「台南女兒」。（圖／台江國家公園管理處提供）
連10年回台南過冬的黑面琵鷺T69眼部周圍呈黃色，與一般黑琵的「黑面」不同，加上有腳環識別，相當搶眼，因此被暱稱為「台南女兒」。（圖／台江國家公園管理處提供）

2015年在台南沿海肉毒桿菌中毒卻獲救野放黑面琵鷺「T69」，今天在七股頂山被發現，且已長出金黃色繁殖羽，顯示牠北返繁殖地季節已近，這也是「T69」連續10年在台南現身。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐今天在台南市七股區頂山發現「T69」，且已長出金黃色繁殖羽，同時也有不少鳥兒在台南沿海棲地駐足度冬，隨即吸引許多鳥迷拍攝記錄。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，2015年2月28日，台南市安南區土城一帶發生黑琵肉毒桿菌中毒事件，當時14隻中死亡8隻，救活6隻，分別繫上編號「T64」到「T69」腳環後野放。

「T69」當年野放北返中國東北大連庒河形人坨繁殖地，每年約生出2隻至3隻小黑琵，如今算是高齡產婦，台南鳥迷也持續關注「T69」動向，發現牠每年都會到台南沿海度冬。

邱仁武說，「T69」每年大連、台南兩地往返，幾乎都是先到安南區濕地度冬，對台南棲地忠誠度相當高，連鳥友都暱稱牠是「台南的女兒」。

台南 肉毒桿菌 野放 黑面琵鷺

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