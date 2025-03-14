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書寫黑熊之死熱賣 「未完的旅程」作者周末分享幕後秘辛
2022年5月，一隻編號568、被異地野放的台灣黑熊遭原住民獵人祖孫槍殺，死於返回原棲地大雪山的途中，震撼台灣社會。隔年，3名槍殺黑熊的獵人祖孫卻與林業及自然保育署官員，一同將568送回牠的故鄉，引發外界兩極評論。作為保育主管機關的林業保育署為何卻會邀請「殺熊凶手」送568回家，是放水嗎？為何這看似「殘忍」的殺生事件，背後卻有著「慈悲」的心？
568曲折又戲劇性的故事感動了資深記者蔡惠萍，她耗費一整年、用盡20餘年的書寫功力，寫下了「未完的旅程—一隻台灣黑熊人間啟示錄」，該作品不僅榮獲第13屆「全球華文文學星雲獎」報導文學首獎，她更進一步將報導擴寫，該書上市後，受到熱烈迴響，半年內已4刷，在現今書市寫下不俗成績。本周六（15日）下午人間福報邀請蔡惠萍以「 慈悲生力量——一隻台灣黑熊的人間啟示錄」為題，分享關於書寫這本書背後不為人知的祕辛，歡迎民眾前來聆聽，感受生命的力量與感動。
報名請至：https://forms.gle/hhSDvvH8QMrBCgv49
日期：3月15日（六）14:00-15:30
地點：佛光山文化院台北辦公室善知識
地址：台北市信義區松隆路327號5樓（台北道場）
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