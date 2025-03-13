八里動物之家合作21處認養小棧 民眾認養動物可獲免費疫苗及飼料
新北動保處持續廣設認養小棧，民眾不需要到動物之家，也能在都會區認養毛寶貝，其中八里動物之家合作21家認養小棧，去年有316隻被民眾領養。動保處說，公立動物之家認養動物，可獲終身免費醫療諮詢、免費飼料及疫苗注射。
八里動物之家合作的認養小棧類型多元，包含有寵物用品、寵物餐廳、寵物旅宿、動物醫院等，位於新莊區的「貓．領事館」是一間貓咪中途之家，負責人呂邦愷熱衷於幫助流浪貓送養，最近還接手30多隻險遭棄養貓咪。新莊另外一間「聊聊貓旅館」則是一家貓咪專屬旅館，負責人林子翔從小也是愛貓成痴，不僅協助送養八里動物之家貓咪，還會加碼做貓咪親人訓練，還投入八里動物之家貓舍的空間規畫。
八里動物之家獸醫師黃勁達說，愛心認養小棧突破動物之家地理位置偏遠的困境，讓毛寶貝能被更多人看見，也感謝和八里動物之家合作的夥伴們，不遺餘力地幫忙送養收容的毛寶貝，去年認養小棧共認養316隻，期許有更多的夥伴一同加入，為毛寶貝謀幸福。
新北市動保處表示，新北市8個動物之家多位於偏遠地區，廣召異業設立毛寶貝愛心認養小棧，增加毛寶貝曝光認養機會，讓所內動物近距離接觸民眾。此外，動物之家也透過網路新媒體成功媒合許多毛寶貝回歸家庭，歡迎大家到新北市動物之家或是動保處合作的認養小棧參觀、查詢動保處官網網址或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpc58801）。
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