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今年台江黑琵最高峰3993隻 用夕陽音樂會在「四草守望哨」說再見

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「四草守望哨」是台江國家公園內賞夕陽的新景點，緊鄰鎮門宮，鄭成功從鹿耳門溪登陸，也深具歷史意涵。記者鄭惠仁／攝影
「四草守望哨」是台江國家公園內賞夕陽的新景點，緊鄰鎮門宮，鄭成功從鹿耳門溪登陸，也深具歷史意涵。記者鄭惠仁／攝影

春暖花開是黑面琵鷺北返的時節，今年記錄雲嘉南及高雄黑面琵鷺數量最高峰約3993隻，隨著北返目前數量已減少，「台江黑琵季-黑琵樂學趣」也將畫下句點。台江國家公園管理處訂於3月15日在新景點「四草守望哨」舉辦黑琵季閉幕活動，用音樂會、美食、市集畫下句點。

台江處委由台南鳥會調查黑面琵鷺數量，台江處表示，今年黑琵季所記錄的黑琵數量，最高峰是1月中旬的3993隻，3月8日記錄到2975，範圍涵蓋雲林、嘉義、台南、高雄。

閉幕活動以「夕陽音樂會」為主題，從下午14點30分至下午17點30分。活動開始先推出特技扯鈴、花式氣球及水晶球表演；下半場則邀請了深受樂迷喜愛的SMALLS JAZZ樂團現場演出，以JAZZ曲風，伴著鹿耳門溪口黃昏的夕陽美景。現場除了多場表演活動外，有實境解謎、黑面琵鷺手偶DIY、美食市集、草地野餐等。完成實境解謎闖關者，還可獲贈限量黑面琵鷺手機掛繩1組。

台江處歡迎民眾、親子家庭相約到守望鹿耳門，一邊觀賞表演一邊享用美食，共度歡樂愜意的周末時光，與陸續北返的冬候鳥們道聲下一季再相見。活動相關訊息請至台江國家公園網站查詢（網址https://www.tjnp.gov.tw/）。

四草守望哨位於安南區鹿耳門溪出海口南岸，緊鄰鎮門宮，此哨建於1983年，早期負責鹿耳門溪口及漁港相關海岸防衛、查緝走私偷渡、反制滲透破壞等海防治安任務。2020年因評估耐震能力不足欲拆除，但因建物及所處鹿耳門地區具歷史意涵，由國家公園管理處接管，進行建物修繕及解說展示工程後，去年間啟用，成為觀看落日夕照新景點。

鎮門宮為中日混合建築，主祀鄭成功及母親田川氏。鹿耳門溪出海口為鄭成功登陸處，廟前立有鄭成功石製雕像，守護著地方安全。很特別的是，廟門所繪的不是秦叔寶、尉遲恭，而是赤腳的西洋門神。多年前因門神託夢要鞋子，當時擔任市長的許添財還送鞋子辦活動，是有趣的故事。

「四草守望哨」是台江國家公園內賞夕陽的新景點，內有文史介紹。記者鄭惠仁／攝影
「四草守望哨」是台江國家公園內賞夕陽的新景點，內有文史介紹。記者鄭惠仁／攝影
「四草守望哨」是台江國家公園內賞夕陽的新景點，緊鄰鎮門宮，鄭成功從鹿耳門溪登陸，也深具歷史意涵。記者鄭惠仁／攝影
「四草守望哨」是台江國家公園內賞夕陽的新景點，緊鄰鎮門宮，鄭成功從鹿耳門溪登陸，也深具歷史意涵。記者鄭惠仁／攝影
「四草守望哨」是台江國家公園內賞夕陽的新景點，內有文史介紹。記者鄭惠仁／攝影
「四草守望哨」是台江國家公園內賞夕陽的新景點，內有文史介紹。記者鄭惠仁／攝影
台江國家公園管理處訂於3月15日在新景點「四草守望哨」舉辦黑琵季閉幕活動，用音樂會、美食、市集畫下句點。圖／台江處提供
台江國家公園管理處訂於3月15日在新景點「四草守望哨」舉辦黑琵季閉幕活動，用音樂會、美食、市集畫下句點。圖／台江處提供

台江 鄭成功 黑面琵鷺

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