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八卦山賞鷹季又來了 已觀測到先頭部隊120隻

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／吳志典拍攝
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／吳志典拍攝

每年春分前後，是灰面鵟鷹北返經過台灣的時節，今年邁入33年的鷹揚八卦賞鷹活動3月22、23日登場。彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫指出，灰面鵟鷹過境已經開始，目前已觀測到約120隻，預計在3月15日至25日之間是觀測高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。

交通部觀光署參山國家風景區管理處、彰化縣政府與南投縣南投市公所今天在八卦山脈生態遊客中心，為「2025八卦山賞鷹季系列活動」舉辦宣傳，與會的包括參山處副處長廖錫標、立法委員黃秀芳、林業署南投分署副署長王怡靖、彰化縣政府農業處代理處長蕭麗玲及南投市長張嘉哲等人。

廖錫標說，「八卦山賞鷹季」是交通部觀光署觀光雙年曆國際級活動，結合賞鷹生態保育活動與旅遊等多元推廣，成為台灣中部最具獨特的觀光盛事之一。此外，今年交通部觀光署及參山處成功爭取到擔任「第一屆世界賞鳥博覽會」的主辦國，博覽會將於9月下旬在中部舉行，屆時將邀請來自超過25個國家的保育團體及組織代表參與，體驗賞鳥生態旅遊。

今年「八卦山賞鷹季」活動，首次與南投市公所及永興社區發展協會攜手合作，透過賞鷹生態教育課程，於3月17日至28日間，帶領10所國小、超過千位師生走出教室，親近大自然學習，讓生態教育從小扎根，深植保育觀念。

3月15日將在南投橫山賞鷹平台旁的赤腳精靈場地舉辦「鷹緣聚會嘉年華活動」，現場將有在地文山國小扯鈴隊的精彩演出、魔幻泡泡秀等豐富節目，並設有在地小農與文化創意等市集攤位，活動特別準備了限量的「鷹姿煥發」灰面鵟鷹襪娃娃公仔DIY，以及限量的市集抵用券；在3月15日至30日期間，前往橫山賞鷹平台有台灣好行「6路公車八卦山縣-台中出發」及彰化客運可以抵達，現場也安排免費導覽人員服務。

此外，3月22、23日將由彰化縣政府在彰化縣芬園鄉文德國小舉辦鷹揚八卦-友善尋還系列活動及其他相關生態保育推廣活動，參山處也在現場推出DIY課程；今年彰化縣野鳥學會也有針對灰面鵟鷹過境調查與賞鷹散步行活動，邀請民眾踴躍來八卦山脈賞鷹、深度旅遊，探索八卦山脈的自然美景。

為了讓更多人輕鬆參與並響應節能減碳，台塑企業贊助免費的「賞鷹專車」，在3月22日與23日提供接駁服務，約每1小時一班車，接駁車首班上午9時發車，從台塑生醫悠遊館發車，經彰化火車站抵達賞鷹小平台轉乘點(139縣道4k處)，再接到芬園文德國小至賞鷹小平台轉乘點(139縣道4k處)，確保民眾能輕鬆前往最佳賞鷹地點。

「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／參山處提供
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／參山處提供
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／吳志典拍攝
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／吳志典拍攝
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／彰化縣政府提供
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／彰化縣政府提供
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／彰化縣政府提供
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／彰化縣政府提供
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／吳志典拍攝
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／吳志典拍攝
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／吳志典拍攝
「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天在八卦山脈生態遊客中心舉辦宣傳，預計在3月15日至25日之間會觀測到高峰期， 欲賞鷹民眾把握這段時間到八卦山脈區域觀賞。圖／吳志典拍攝

南投縣 灰面鵟鷹

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