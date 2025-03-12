灰面鵟鷹北返過境 八卦山賞鷹季活動起跑

灰面鵟鷹每年3、4月北返過境台灣，預計春分前後達高峰期，參山國家風景區管理處等單位今天宣布八卦山賞鷹季系列活動即將展開，藉以推動中部地區鳥類保育及賞鳥生態旅遊發展。

「2025八卦山賞鷹季系列活動」今天舉行宣傳記者會，民主進步黨立委黃秀芳、交通部觀光署參山國家風景區管理處副處長廖錫標、農業部林業及自然保育署南投分署副分署長王怡靖、彰化縣政府農業處代理處長蕭麗玲、南投市長張嘉哲等人出席。

廖錫標表示，八卦山脈為灰面鵟鷹過境重要路徑，八卦山賞鷹季是交通部觀光署觀光雙年曆國際級活動，結合賞鷹生態保育活動與旅遊等多元推廣，成為台灣中部最具獨特觀光盛事之一。

社團法人彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫指出，灰面鵟鷹過境已開始，目前約觀測到120隻，預計3月15日至25日春分前後會達高峰期，民眾想觀賞灰面鵟鷹過境盛況，要把握這段時間至八卦山脈區域觀賞。

廖錫標說，3月15日南投橫山賞鷹平台旁的赤腳精靈場地舉辦「鷹緣聚會嘉年華活動」，將有精彩演出、魔幻泡泡秀、在地小農與文化創意市集、灰面鵟鷹襪娃娃公仔DIY等；3月15日至30日橫山賞鷹平台有安排免費導覽服務。

此外，3月22、23日將由彰化縣政府在彰化縣芬園鄉文德國小舉辦鷹揚八卦賞鷹活動，以「友善尋還」為主題，提倡生態保育教育重要性及觀賞旅遊。