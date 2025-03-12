快訊

旅客報到受影響 桃機第二航廈停電原因揭曉

不滿被罵「沒出息」 26歲男竟拿獵槍朝父親開槍…子彈貫穿右腳踝

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

聽新聞
0:00 / 0:00

無尾熊的「超級市場」擴版圖！ 北市動物園種250棵桉樹 3年後採收

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
動物園在溫帶動物區有座桉樹林，提供已桉樹葉作為食物來源無尾熊食用，園方也在今年春天再次育苗250顆桉樹，預計秋末種植，最快3年可採收，兼顧環境永續外，更將成為無尾熊的「超級市場」。圖／北市動物園提供
動物園在溫帶動物區有座桉樹林，提供已桉樹葉作為食物來源無尾熊食用，園方也在今年春天再次育苗250顆桉樹，預計秋末種植，最快3年可採收，兼顧環境永續外，更將成為無尾熊的「超級市場」。圖／北市動物園提供

森林向來具備重要的「碳匯」（carbon sink）功能，生長快速、樹體密度高樹種更具備優質的固碳能力，動物園在溫帶動物區有座桉樹林，除作為乘涼樹蔭及營造景觀外，更提供已桉樹葉作為食物來源無尾熊食用，園方也在今年春天再次育苗250顆桉樹，預計秋末種植，最快3年可採收，除兼顧環境永續外，更將成為無尾熊的「超級市場」。

產於澳洲的桉樹（尤加利樹）多為高大的直立喬木，生性強健可在貧瘠的土地生存，也是無尾熊的主食，動物園有一片桉樹林坐落在溫帶動物區南側，有數千株桉樹在園區，提供非桉樹不吃無尾熊補充食材多樣性食物來源。

園方表示，無尾熊喜歡吃新鮮桉樹嫩葉，在至少有800種以上桉樹種類中卻只採食約50種，通常會以生活區域容易取得幾種為主食，保育員每天都會為無尾熊準備充足、新鮮、多樣的桉樹枝葉來食用，目前提供共有約十幾種桉樹葉在無尾熊的菜單上。

動物園除和農戶契作確保穩定的桉樹枝葉來源，也在園區多處種植約十種的桉樹，坐落溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間的桉樹林，每天會摘採部分樹葉補充無尾熊食材多樣性，這片桉樹林也在園外提供的枝葉產量下降或葉況不佳時，成為無尾熊園區備糧。

動物園今年再次育苗預計培育赤桉、脂桉、玫瑰桉、斑桉等，先播撒種子於穴植管內，提供適合的溫、濕度，等到發芽數個月後，樹苗長到一定高度，才將它們移植到預計補植位置，接下來定期澆水、化肥等還要防治愛吃桉樹葉金花蟲，經過數年照顧成為無尾熊的「超級市場」。

動物園在溫帶動物區有座桉樹林，提供已桉樹葉作為食物來源無尾熊食用，園方也在今年春天再次育苗250顆桉樹，預計秋末種植，最快3年可採收，兼顧環境永續外，更將成為無尾熊的「超級市場」。圖／北市動物園提供
動物園在溫帶動物區有座桉樹林，提供已桉樹葉作為食物來源無尾熊食用，園方也在今年春天再次育苗250顆桉樹，預計秋末種植，最快3年可採收，兼顧環境永續外，更將成為無尾熊的「超級市場」。圖／北市動物園提供
動物園在溫帶動物區有座桉樹林，提供已桉樹葉作為食物來源無尾熊食用，園方也在今年春天再次育苗250顆桉樹，預計秋末種植，最快3年可採收，兼顧環境永續外，更將成為無尾熊的「超級市場」。圖／北市動物園提供
動物園在溫帶動物區有座桉樹林，提供已桉樹葉作為食物來源無尾熊食用，園方也在今年春天再次育苗250顆桉樹，預計秋末種植，最快3年可採收，兼顧環境永續外，更將成為無尾熊的「超級市場」。圖／北市動物園提供

動物園 小貓熊 無尾熊

延伸閱讀

肥到肚子拖地！動物園「霸氣黑豹+金錢豹」被養成瓦斯桶 園方回應傻眼

侏儒河馬Thabo去世 北市動物園血液培養追感染源

動物園「甜美大胖橘」見人就笑！溫順到沒兇過任何人遊客驚呼：真正的大貓

動物園「超皮胖橘」愛在遊客頭上放屁！連園方也拿牠沒轍：不是第一次

相關新聞

【動物冷知識】斷尾求生、便秘一生！凶猛蠍子來這招 菊花直接「掰了」

有些蜥蜴為了躲避敵人，進化出了「斷尾求生」的技能。但你知道嗎？把尾巴當武器的蠍子，居然也會斷尾求生，這項研究甚至獲得了2022 年搞笑諾貝爾生物獎！ 今天讓我們一起來看看蠍子的「斷尾求生」冷知識吧！

無尾熊的「超級市場」擴版圖！ 北市動物園種250棵桉樹 3年後採收

森林向來具備重要的「碳匯」（carbon sink）功能，生長快速、樹體密度高樹種更具備優質的固碳能力，動物園在溫帶動物...

新北店貓暴怒衝出！凶狠海扁路過柴犬女急護濺血 飼主遭罰3000元

新北市三重區有店家養貓當成公關貓，平時親人，但某日見路過家犬突凶性大發，竟前衝攻擊，家犬女飼主護狗被抓傷，使得貓狗大戰演...

勿忘動物苦難 動團提10大救命訴求

立院開議，動保團體今聯合召開公布「勿忘動物苦難，動團10大救命」訴求記者會，提出讓遊蕩犬回歸家庭、動物保護行動社區化、多...

狗狗吃飯、玩耍不要一直盯著牠看！「4時機裝作沒看見」汪星人會更快樂

當我們養了狗狗，總是想時刻陪伴牠、關心牠，但你知道嗎？有時候「無視」愛犬，反而對牠更好！

蘆洲抽水站大黃狗落水 動保處救援撿回一命

新北市政府動保處近日於午夜11時許接獲通報，成蘆抽水站竟發現一隻大黃狗頭部卡在鐵欄間，身體浸泡在冰冷的污水中，載浮載沉，十分驚恐，立即派員進行高空垂降救援作業，動保員費時1小時成功在寒冷黑夜將犬隻打撈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。