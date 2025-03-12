無尾熊的「超級市場」擴版圖！ 北市動物園種250棵桉樹 3年後採收

森林向來具備重要的「碳匯」（carbon sink）功能，生長快速、樹體密度高樹種更具備優質的固碳能力，動物園在溫帶動物區有座桉樹林，除作為乘涼樹蔭及營造景觀外，更提供已桉樹葉作為食物來源無尾熊食用，園方也在今年春天再次育苗250顆桉樹，預計秋末種植，最快3年可採收，除兼顧環境永續外，更將成為無尾熊的「超級市場」。

產於澳洲的桉樹（尤加利樹）多為高大的直立喬木，生性強健可在貧瘠的土地生存，也是無尾熊的主食，動物園有一片桉樹林坐落在溫帶動物區南側，有數千株桉樹在園區，提供非桉樹不吃無尾熊補充食材多樣性食物來源。

園方表示，無尾熊喜歡吃新鮮桉樹嫩葉，在至少有800種以上桉樹種類中卻只採食約50種，通常會以生活區域容易取得幾種為主食，保育員每天都會為無尾熊準備充足、新鮮、多樣的桉樹枝葉來食用，目前提供共有約十幾種桉樹葉在無尾熊的菜單上。

動物園除和農戶契作確保穩定的桉樹枝葉來源，也在園區多處種植約十種的桉樹，坐落溫帶動物區小爪水獺和小貓熊活動場間的桉樹林，每天會摘採部分樹葉補充無尾熊食材多樣性，這片桉樹林也在園外提供的枝葉產量下降或葉況不佳時，成為無尾熊園區備糧。