快訊

旅客報到受影響 桃機第二航廈停電原因揭曉

不滿被罵「沒出息」 26歲男竟拿獵槍朝父親開槍…子彈貫穿右腳踝

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

【動物冷知識】斷尾求生、便秘一生！凶猛蠍子來這招 菊花直接「掰了」

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

有些蜥蜴為了躲避敵人，進化出了「斷尾求生」的技能。但你知道嗎？把尾巴當武器的蠍子，居然也會斷尾求生，這項研究甚至獲得了2022 年搞笑諾貝爾生物獎！

今天讓我們一起來看看蠍子的「斷尾求生」冷知識吧！




有些蜥蜴遇到敵人時，他們會自斷尾巴，讓尾巴在地上彈跳一段時間，分散敵人的注意力，趁機拔腿逃跑！

也有觀察到若斷尾沒被吃掉的話，蜥蜴還會跑回來吃掉自己的斷尾，反正都是營養，不吃白不吃嘛！

蜥蜴的尾巴也會在一段時間後慢慢長回來。




將尾巴作為武器的蠍子，居然也會斷尾求生！？

這項研究觀察到Ananteris屬的蠍子，在遇到危險時也會有自斷尾巴逃跑的機制。




與蜥蜴不同的是，蠍子斷尾的截面會在5天後癒合，但不會再長出一條新的尾巴。

研究也觀察到蠍子斷尾後，他們狩獵技巧失常，狩獵成功率下降，尤其雄性蠍子較為明顯。

研究發現，雄性 Ananteris balzani 斷尾後：

  • 捕捉小型獵物的成功率從90%降到17%，幾乎變成捕獵廢物。

  • 對付大型獵物的勝率更慘，從47%掉到1%，簡直沒機會了！

相比之下，雌性蠍子的狩獵能力下降較少：

  • 捕獵小型獵物從98%降到93%，影響不大。

  • 對大型獵物的成功率從97%掉到70%，雖然有變差，但還能勉強餬口飯吃。




但最悲慘問題是...沒有尾巴=不能上廁所！？

由於蠍子的肛門長在尾巴末端附近，這意味著斷尾傷口癒合後，他們就沒辦法再排泄，只能便秘度過餘生……

雖然蠍子的「斷尾求生」看起來代價慘重，但生存的最終目的，還是為了繁衍後代！

即使斷尾後狩獵變困難、無法排泄，蠍子仍然能撐大約 8 個月才會因便秘離世。而在這段時間裡，他們依然可以交配繁殖，只要夠努力，還是有機會把基因傳承下去。換句話說，蠍子雖然「斷尾送命」，但至少還能趕在生命倒數前，完成延續下一代的最後任務！

參考連結：1

蜥蜴 蠍子

帽子-Hatto

追蹤

相關新聞

【動物冷知識】斷尾求生、便秘一生！凶猛蠍子來這招 菊花直接「掰了」

有些蜥蜴為了躲避敵人，進化出了「斷尾求生」的技能。但你知道嗎？把尾巴當武器的蠍子，居然也會斷尾求生，這項研究甚至獲得了2022 年搞笑諾貝爾生物獎！ 今天讓我們一起來看看蠍子的「斷尾求生」冷知識吧！

無尾熊的「超級市場」擴版圖！ 北市動物園種250棵桉樹 3年後採收

森林向來具備重要的「碳匯」（carbon sink）功能，生長快速、樹體密度高樹種更具備優質的固碳能力，動物園在溫帶動物...

新北店貓暴怒衝出！凶狠海扁路過柴犬女急護濺血 飼主遭罰3000元

新北市三重區有店家養貓當成公關貓，平時親人，但某日見路過家犬突凶性大發，竟前衝攻擊，家犬女飼主護狗被抓傷，使得貓狗大戰演...

勿忘動物苦難 動團提10大救命訴求

立院開議，動保團體今聯合召開公布「勿忘動物苦難，動團10大救命」訴求記者會，提出讓遊蕩犬回歸家庭、動物保護行動社區化、多...

狗狗吃飯、玩耍不要一直盯著牠看！「4時機裝作沒看見」汪星人會更快樂

當我們養了狗狗，總是想時刻陪伴牠、關心牠，但你知道嗎？有時候「無視」愛犬，反而對牠更好！

蘆洲抽水站大黃狗落水 動保處救援撿回一命

新北市政府動保處近日於午夜11時許接獲通報，成蘆抽水站竟發現一隻大黃狗頭部卡在鐵欄間，身體浸泡在冰冷的污水中，載浮載沉，十分驚恐，立即派員進行高空垂降救援作業，動保員費時1小時成功在寒冷黑夜將犬隻打撈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。