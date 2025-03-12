【動物冷知識】斷尾求生、便秘一生！凶猛蠍子來這招 菊花直接「掰了」

有些蜥蜴為了躲避敵人，進化出了「斷尾求生」的技能。但你知道嗎？把尾巴當武器的蠍子，居然也會斷尾求生，這項研究甚至獲得了2022 年搞笑諾貝爾生物獎！

今天讓我們一起來看看蠍子的「斷尾求生」冷知識吧！









有些蜥蜴遇到敵人時，他們會自斷尾巴，讓尾巴在地上彈跳一段時間，分散敵人的注意力，趁機拔腿逃跑！

也有觀察到若斷尾沒被吃掉的話，蜥蜴還會跑回來吃掉自己的斷尾，反正都是營養，不吃白不吃嘛！

蜥蜴的尾巴也會在一段時間後慢慢長回來。









將尾巴作為武器的蠍子，居然也會斷尾求生！？

這項研究觀察到Ananteris屬的蠍子，在遇到危險時也會有自斷尾巴逃跑的機制。









與蜥蜴不同的是，蠍子斷尾的截面會在5天後癒合，但不會再長出一條新的尾巴。

研究也觀察到蠍子斷尾後，他們狩獵技巧失常，狩獵成功率下降，尤其雄性蠍子較為明顯。

研究發現，雄性 Ananteris balzani 斷尾後：

捕捉小型獵物的成功率從90%降到17%，幾乎變成捕獵廢物。

對付大型獵物的勝率更慘，從47%掉到1%，簡直沒機會了！

相比之下，雌性蠍子的狩獵能力下降較少：

捕獵小型獵物從98%降到93%，影響不大。

對大型獵物的成功率從97%掉到70%，雖然有變差，但還能勉強餬口飯吃。









但最悲慘問題是...沒有尾巴=不能上廁所！？

由於蠍子的肛門長在尾巴末端附近，這意味著斷尾傷口癒合後，他們就沒辦法再排泄，只能便秘度過餘生……

雖然蠍子的「斷尾求生」看起來代價慘重，但生存的最終目的，還是為了繁衍後代！

即使斷尾後狩獵變困難、無法排泄，蠍子仍然能撐大約 8 個月才會因便秘離世。而在這段時間裡，他們依然可以交配繁殖，只要夠努力，還是有機會把基因傳承下去。換句話說，蠍子雖然「斷尾送命」，但至少還能趕在生命倒數前，完成延續下一代的最後任務！

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