勿忘動物苦難 動團提10大救命訴求

立院開議，動保團體今聯合召開公布「勿忘動物苦難，動團10大救命」訴求記者會，提出讓遊蕩犬回歸家庭、動物保護行動社區化、多元寵物要三級分類、為友善環境管理滅鼠藥、終結違反動福籠錬犬、改善非犬貓收容福祉、規範非犬貓繁殖買賣、殘忍海上賽鴿要落日、動物展演政策要精進、禁用山豬吊金屬獵具等10大苦難議題。

台灣動物保護行政監督聯盟理事長王唯治表示，2017年正式實施零撲殺，但經過八年努力，遊蕩犬數量仍無法下降，人民無感，甚至帶來人犬衝突、生態影響等，至今仍有台南市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台東縣等三分之一縣市內的遊蕩犬數量逐年上升，行政機關內部甚至出現放棄零撲殺的聲音，呼籲農業部應制定無主遊蕩⽝逐年下降KPI，並針對未達標的縣市強化輔導機制。

出席記者會的立委王育敏認為，部分縣市首長的不作為，才導致遊蕩犬增加，現在該檢討的是沒做好的縣市，像是嘉義去年就比2022年增加，認養率則下降，呼籲農業部應對縣市有考核機制。

世界愛犬聯盟台灣總代表呂幼綸則說，社區共養流浪動物並不是國外獨有，桃園中聖里現今更是知名的「人貓共存友善社區」，而打造友善動物社區的關鍵人物就是里長，呼籲農業部仿照「社區營造」和「地方創生」模式，給予資源和獎勵，鼓勵村里長帶頭推動動物保護行動社區化。

去年動保公投提案第一案「禁止海上賽鴿公投」領銜人台灣鳥類救援協會代表說，在行政機關數十年冷漠無視下，上百萬隻賽鴿葬身海底，動保團體透過自力救濟力量發動公投，卻遭中選會否決，動保團目前除了繼續進行行政訴訟外，後續將會擴大抗爭力道，讓政府更勇於面對海上賽鴿所衍生相關動保、環境、公衛與公安問題。

長期關注山豬吊、金屬獵具等對動物造成無法逆轉的危害，去年發起「源頭禁止山豬吊公投」的動督盟反金屬獵具小組召集人柯元傑則指出，大量山豬吊未經申請便濫捕濫殺野生動物，近五年已殘害19隻台灣黑熊，其中6隻死亡、石虎7隻5死、長鬃山羊、穿山甲等，近5年已超過一千例動物傷亡。日前三讀通過修正的野保法，為農損防治和原住民狩獵依然可被例外使用，只是將山豬吊替換成「改良式獵具」，但兩者幾乎⼀樣、壓力踏板限位器未有完整測試防止誤捕其他動物、日本也證實無法完全預防誤捕黑熊，推行5年來動物傷亡有增無減。他呼籲，台灣應加強立法及管控，推廣更加人道和有效的動物防護措施。

台灣愛鼠協會代表表示，在缺乏買賣規範與飼主教育的情況下，業者不須承擔販售責任，使大量小型哺乳類、鳥類、爬蟲類等動物遭到棄養、虐待甚至非法銷毀，但各縣市政府的動保資源嚴重失衡，非犬貓案件往往被忽略，呼籲政府正視「改善非犬貓動物的收容與福祉」與「規範非犬貓的繁殖與買賣」兩大課題。