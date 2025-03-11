蘆洲抽水站大黃狗落水 動保處救援撿回一命

新北市政府動保處近日於午夜11時許接獲通報，成蘆抽水站竟發現一隻大黃狗頭部卡在鐵欄間，身體浸泡在冰冷的污水中，載浮載沉，十分驚恐，立即派員進行高空垂降救援作業，動保員費時1小時成功在寒冷黑夜將犬隻打撈上岸，結束這場驚魂記，經毛寶貝醫療中心照護後，已恢復健康等待有緣人認養。

通報人李先生於夜間帶著愛犬到環河道路溜狗，行經新北市成蘆抽水站時，突然聽見隱約的哀號聲，竟在抽水站下方的排水閘門處發現令人心驚的一幕，有一隻大黃狗頭部卡在抽水閘門柵欄，不知泡水多久、已無力掙扎，立刻撥打動保處專線求救。

動保處表示，為了不讓大黃狗進一步惡化，立即擦乾後送往動物醫院急救，經獸醫診斷，這隻狗因長時間泡水，已造成吸入性肺炎、氣胸及嚴重失溫，當時命懸一線，幸賴動保處與醫護團隊近三週的治療與照顧，終脫離險境恢復健康。現安置於五股動物之家，期待有緣人認養，找到一個溫暖的家。

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