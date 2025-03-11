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小抹香鯨擱淺高雄沙灘死亡 將解剖釐清原因

中央社／ 高雄11日電

海委會海保署9日獲報，高雄蚵仔寮漁港南側沙灘小抹香鯨擱淺，體長約3米，經救援人員扶正保濕仍死亡，後續將由成大鯨豚中心與台大獸醫院解剖，釐清擱淺及死亡可能原因。

海洋委員會海洋保育署今天指出，台南海洋保育站9日上午8時50分許，接獲海巡署蚵仔寮安檢所通報，高雄市梓官區蚵仔寮漁港南側沙灘發現體長約3米的活體小抹香鯨擱淺。

海保署表示，保育站派員趕赴現場，並與海巡署、海軍陸戰隊及成大鯨豚中心等單位合作救援，人員到場協助將鯨豚個體扶正保定及保濕，但鯨豚出現呼吸淺且急促等狀況，人員在上午10時30分許確認鯨豚已無生命跡象。

海保署指出，擱淺地點位在軍事管制區，重型機具難以進入，且有消波塊等障礙物影響搬運作業，經評估後採人力搬運結合絞盤拖運方式，下午3時5分許順利將鯨豚運送上車，並在下午5時10分許送抵成功大學海洋生物及鯨豚研究中心。

海保署表示，後續將由成大鯨豚中心與台灣大學獸醫院共同解剖，釐清擱淺及死亡可能原因。

死亡 海巡署 鯨豚

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