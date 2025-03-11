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影／世界第一互動式實驗動物顯微手術教育基地開箱

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國家實驗研究院上午開箱世界第一的「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，院長蔡宏營（左三）出席，國研院動物中心延攬在實驗動物顯微手術領域極富盛名的美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰博士（左二）回台指導，建置全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」。記者曾吉松／攝影
國家實驗研究院上午開箱世界第一的「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，院長蔡宏營（左三）出席，國研院動物中心延攬在實驗動物顯微手術領域極富盛名的美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰博士（左二）回台指導，建置全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」。記者曾吉松／攝影

國家實驗研究院上午開箱世界第一的「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，院長蔡宏營出席，實驗動物顯微手術是臨床前研究非常重要的專業技術，研究團隊可以透過顯微手術模擬人類疾病的發生、評估藥物療效，也可以探索新的治療策略。

為優化國內顯微手術專業職能，國科會轄下國家實驗研究院國家實驗動物中心（國研院動物中心）建置了全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，利用現場、遠距及串流媒體整合的混成式教學模式，有助於學員迅速掌握顯微手術的細節和技巧，對於藥物測試、新治療技術的發展有很大幫助，且可大幅減少實驗動物的犧牲，落實動物實驗3R（取代、減量及優化）。

為優化國內實驗動物顯微手術專業職能，國研院動物中心延攬在實驗動物顯微手術領域極富盛名的美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰博士回台指導，建置全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」。傳統顯微手術教學是一群學生圍在老師身邊，與老師一起觀看一台顯微鏡螢幕；「互動式實驗動物顯微手術教育基地」採一人一機，利用現場、遠距及串流媒體整合成混成式教學模式，老師在教育基地執行手術，學生可在任何地方透過螢幕觀看，迅速掌握顯微手術的細節和技巧。

為優化國內實驗動物顯微手術專業職能，國研院動物中心延攬在實驗動物顯微手術領域極富盛名的美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰博士回台指導，建置全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」。記者曾吉松／攝影
為優化國內實驗動物顯微手術專業職能，國研院動物中心延攬在實驗動物顯微手術領域極富盛名的美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰博士回台指導，建置全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」。記者曾吉松／攝影
國家實驗研究院上午開箱世界第一的「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，實驗動物顯微手術是臨床前研究非常重要的專業技術，研究團隊可以透過顯微手術模擬人類疾病的發生、評估藥物療效，也可以探索新的治療策略。記者曾吉松／攝影
國家實驗研究院上午開箱世界第一的「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，實驗動物顯微手術是臨床前研究非常重要的專業技術，研究團隊可以透過顯微手術模擬人類疾病的發生、評估藥物療效，也可以探索新的治療策略。記者曾吉松／攝影
國家實驗研究院上午開箱世界第一的「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，實驗動物顯微手術是臨床前研究非常重要的專業技術，研究團隊可以透過顯微手術模擬人類疾病的發生、評估藥物療效，也可以探索新的治療策略。記者曾吉松／攝影
國家實驗研究院上午開箱世界第一的「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，實驗動物顯微手術是臨床前研究非常重要的專業技術，研究團隊可以透過顯微手術模擬人類疾病的發生、評估藥物療效，也可以探索新的治療策略。記者曾吉松／攝影
為優化國內實驗動物顯微手術專業職能，國研院動物中心延攬在實驗動物顯微手術領域極富盛名的美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰博士回台指導，建置全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」。記者曾吉松／攝影
為優化國內實驗動物顯微手術專業職能，國研院動物中心延攬在實驗動物顯微手術領域極富盛名的美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰博士回台指導，建置全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」。記者曾吉松／攝影

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