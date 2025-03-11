影／世界第一互動式實驗動物顯微手術教育基地開箱

國家實驗研究院上午開箱世界第一的「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，院長蔡宏營出席，實驗動物顯微手術是臨床前研究非常重要的專業技術，研究團隊可以透過顯微手術模擬人類疾病的發生、評估藥物療效，也可以探索新的治療策略。

為優化國內顯微手術專業職能，國科會轄下國家實驗研究院國家實驗動物中心（國研院動物中心）建置了全世界第一個「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，利用現場、遠距及串流媒體整合的混成式教學模式，有助於學員迅速掌握顯微手術的細節和技巧，對於藥物測試、新治療技術的發展有很大幫助，且可大幅減少實驗動物的犧牲，落實動物實驗3R（取代、減量及優化）。