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侏儒河馬Thabo去世 動團：囚禁不能取代真正保育

中央社／ 台北12日電
台北市立動物園侏儒河馬「Thabo」。圖／北市動物園提供
台北市立動物園侏儒河馬「Thabo」。圖／北市動物園提供

台北市立動物園侏儒河馬近日離世，亞洲善待動物組織今天表示，囚禁不能取代真正的保育，呼籲民眾抵制觀看明星動物，並建議將展演動物福利納入課綱，民眾才會真正了解動物。

台北市立動物園去年11月自新加坡動物園（MandaiWildlife Group）引進2歲的雄性侏儒河馬Thabo，並在今年1月起安排牠見客；10日凌晨離世，初步解剖顯示是營養不良加上感染等原因導致。

動保團體亞洲善待動物組織（PETA Asia）倡議專員林婷憶告訴中央社記者，侏儒河馬是熱帶動物，11月引進之後台灣入冬，天氣轉冷，且侏儒河馬是夜行性動物，白天原本會在沼澤、叢林休息，現在卻要在陽光下見客，都違反其天性，自然不利於健康成長。

她說，根據長年記錄大自然、動物的英國廣播公司（BBC）的資訊顯示，野生的侏儒河馬本可活到40歲，如今Thabo 2歲就離世；雖然動物園之間引進物種，多會以保育、教育或研究等為理由，但是卻沒有顧及動物本身生存所需環境、天性，已有所違背。

林婷憶強調，亞洲善待動物組織呼籲台灣民眾，不論身在何處，都應抵制任何以囚禁動物作為營利手段的場所；而這需要從教育著手，台灣目前對動保的理解，似乎仍以犬貓寵物為主，曾與教育機關接觸，似乎對展演動物福利尚無概念，建議應納入課綱，民眾才會真正主動去理解動物，而非看熱鬧而已。

此外，林婷憶補充，亞洲善待動物組織也會提供協助，幫助任何動物園將動物轉移到庇護所，以利在更符合自然習性的生活環境存活；例如菲律賓某動物園將社群動物大象單一飼養、泰國某商場圈養大猩猩，環境都違反天性，亞洲善待動物組織曾表達願意協助轉移，可惜未獲同意，前者菲律賓的大象2023年12月已離世。

動物園 河馬 課綱

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