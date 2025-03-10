來台僅4個月…侏儒河馬「Thabo」今病逝 死因曝光

去年11月從新加坡動物園調度抵台2歲多侏儒河馬「Thabo」今天不幸離世，園方指出Thabo上月右腳側邊出現小傷口加上身上出現多發腫包，園方雖立即展開治療，但Thabo性格膽小不願吃藥、清創也會閃躲害怕，加上挑食與天氣不適應關係導致身體日漸虛弱，最終因感染、營養不良等因素離世。

Thabo於2024年11月自新加坡動物園來台，歷經1個月檢疫期後到非洲動物區，由於性格謹慎膽小又挑食，經保育員照料逐步入軌道，但卻在上月11日發現右腳側邊出現小傷口，照養團隊開始投口服藥但Thabo總怕藥味拒食，清創治療也閃躲害怕，且身上出現多發腫包，只得持續密集清創，並查明與確認原因的抽血檢視。

園方指出，保育員雖準備各種食材變化給與Thabo補充能量和體力，然Thabo食慾卻不見起色，養分吸收不良，身體日漸虛弱，加上遇上日前寒流與日夜溫差大讓Thabo治療過程雪上加霜，醫療團隊於9日安排緊急加護小組，24小時給予密切加護，但血液監控數值不佳，白血球高、肌肉指數高、血糖低，後續肝腎指數亦上升，最終不幸於今天清晨離世。

園方表示，今早台大獸醫專業學院分子暨比較病理團隊協助解剖，顯示Thabo的營養不良加上循環障礙、感染，導致健康狀況每況愈下，最終未能戰勝病情。園方坦言，大動物醫療不易，加上動物不示弱偽裝無法如人一般的言語溝通，向來是團隊最大挑戰，無論在抽血、治療，甚至希望像人一般能給予輸液皆為不可能的任務。

園方強調，侏儒河馬的血緣交換是歷經多時期盼，面對動物的驟逝感到無比難過，在全球物種整合保育趨勢下，在地域內與域外機構間的合作或域外動物園、保育機構間的保種行動，為維持動物族群健康與遺傳多樣性，尤其在全球瀕危物種的保育合作上，動物們的調度與照養仍會進行。