玻璃帷幕加劇鳥類窗殺 桃園野鳥學會公布救傷地圖

桃園市野鳥學會今天公布去年救治2100隻野生動物，以鳥類為大宗，隨著越來越多建築使用玻璃帷幕，鳥類「窗殺」危機加劇，學會首度公開救傷地圖，揭露熱點區域與人為衝突的關聯。

社團法人桃園市野鳥學會附設非營利野生動物診所今天發布新聞稿，公布113年全年救治2100隻野生動物，較112年的1901隻增加近200隻，顯示野生動物救援需求持續攀升。其中，鳥類1827隻仍為救援大宗，哺乳類193隻，爬蟲類及其他動物80隻。救治後的野放率仍維持36%，顯示野生動物面臨的生存挑戰仍嚴峻。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，動物入院狀況與季節變化高度相關，尤其集中在5月至7月的繁殖季節，11月因颱風來襲，救傷數量也會明顯增加。但值得注意的是，有16.62%的動物因幼鳥落巢送醫，「撞窗」案件則從112年的3.9%激增至6.05%，成為野生動物傷亡的一大隱形殺手。

為呈現野生動物救傷趨勢，桃園市野鳥學會也首次於官網發表「113年野動診所救傷地圖」，劉義仁指出，地圖標示了野生動物救傷案件的時間、地點與原因，盼讓大眾更清楚了解人類活動對野生動物的影響，救傷地圖除了記錄，更是找出解決方法的科學工具。

劉義仁說，透過統計各案例的分布熱點，能找出與地區環境相關的衝突因素，這些資訊將有助於相關單位制定保育對策，也能提醒民眾關注日常生活中可能對野生動物構成的威脅，減少不必要的傷亡。

他呼籲，透過更多人了解問題並參與改善措施，可以讓野生動物與人類和諧共存，讓更多動物安全回到大自然。

獸醫師郭昱德說，動物因碰撞玻璃而受傷、死亡現象學界稱為「窗殺」，隨著越來越多臨近綠地的建築使用玻璃帷幕撞窗事故也增加，由於野生動物並無「玻璃」的概念，當玻璃反射周遭景物或透視性太強時，動物們往往難以察覺，他呼籲採取「友善野生動物設計」，加裝垂墜物、使用每2公分一點的點陣貼紙以減少透明錯覺，或採用霧面、抗反射玻璃降低鏡像反射，為野生動物提供更安全的生存環境。