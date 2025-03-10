毛孩卡柵欄命危夜悲鳴 民眾通報動保垂降救脫困
新北有民眾深夜遛狗行經成蘆抽水站旁，偶然聽到細微悲鳴聲，經查看發現有1隻大黃狗頭部卡在排水閘門的鐵柵欄間，經通報動保處人員採高空垂降方式，救回失溫命危毛孩。
新北市政府動保處今天發布新聞稿，有民眾日前深夜11時帶著愛犬到環河道路遛狗，行經成蘆抽水站時，隱約聽見有狗狗細微哀鳴聲，於是用手電筒搜尋，竟發現有1隻大黃狗頭部卡在抽水站抽水閘門柵欄。
動保處表示，這隻毛孩不知落水多久，接獲民眾通報後立即派員到場救援，由於大黃狗卡在排水閘門下方約2層樓深的柵欄，僅靠著微弱體力勉強將頭部露出水面，但水中低溫已危及生命。
為避免情況惡化，動保員採高空垂降方式救援，花費約1小時才用長桿緩慢將狗頭推出柵欄，再使用捕犬網打撈上岸，大黃狗因長時間泡水導致失溫，身上還沾滿油污與雜質，被送到動物醫院救治。
動保處表示，經獸醫診斷，這隻毛孩已有吸入性肺炎、氣胸及嚴重失溫，命懸一線，幸醫護團隊近3週治療與照顧，脫離險境、恢復健康。現安置於五股動物之家，期待有緣人認養，找到溫暖的家。
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