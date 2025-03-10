快訊

北部醫大生遭酒駕撞死電腦斷層要花7天 受害母反問：頭七在台中辦嗎

幕後／馬英九決定親赴移民署有3原因 跟賴清德政府直球對決

管道奇襲！俄軍躲天然氣管4天包抄攻擊 烏軍棄械竄逃

聽新聞
0:00 / 0:00

黑熊達古阿里下山覓食今捕獲 冬天食物短缺瘦28公斤

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
由於台灣黑熊達古阿里持續造訪果園、房屋，花蓮分署今天清晨捕獲，因冬天食物短缺，體重從野放時的91公斤變成63公斤。圖／林保署花蓮分署提供
由於台灣黑熊達古阿里持續造訪果園、房屋，花蓮分署今天清晨捕獲，因冬天食物短缺，體重從野放時的91公斤變成63公斤。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮玉里鎮前晚有民眾發現一隻台灣黑熊「逛大街」現身源城社區，甚至晚上也出現在果園及學校，林保署花蓮分署證實，這隻黑熊是去年野放的「達古阿里」。團隊在果園啟動捕捉程序，今天上午6時許捕獲達古阿里，發現牠瘦了28公斤，左後肢因磨損產生新傷口，後送野灣動物醫院健康檢查。

花蓮分署表示，達古阿里是成年公黑熊，於去年3月下旬，二度接近聚落受困陷阱被救援，左後肢外傷經8個月治療復健，經確認牠野外攀樹等謀生能力無虞後，去年12月4日野放，並以衛星發報頸圈持續追蹤行蹤。

達古阿里野放後，前往玉山國家公園拉庫拉庫溪上游度冬，2月開始往淺山移動，2月下旬進入分署所設的電子圍籬範圍內，3月4日起頻繁至一處芒果園，取食果農拿來吸引蒼蠅授粉的腐肉，甚至偶爾在源城里道路走動，曾闖入源城國小停車場，被老師發現。

花蓮分署為避免人熊發生衝突，緊急設立網路群組，即時向居民發布達古阿里動向及提醒注意事項 ，8日有民眾晚上在路上遇到達古阿里，並錄下影像，廣為流傳。

由於達古阿里持續造訪果園、房屋，花蓮分署昨天設置桶狀陷阱啟動捕捉程序，順利於今天清晨捕獲。經野灣團隊現場初步檢查，達古阿里明顯較野放時瘦弱，因冬天食物短缺，體重從野放時的91公斤變成63公斤；其左後肢原本傷口癒合處亦因磨損產生新傷口，已後送野灣詳細檢查及評估健康狀況與行為。

花蓮分署提醒，目前瑞穗鄉以南已是黑熊活動區域，民眾如遇到黑熊，切勿圍觀探尋，應保持冷靜並緩慢後退；若開車時遇到黑熊，在自身安全前提下，可停靠路邊讓黑熊離開後再緩慢駛離，切勿下車靠近，並請通報林業保育署（0800-000930 您您您救山林）。

林保署花蓮分署提醒，目前瑞穗鄉以南已是黑熊活動區域，民眾如遇到黑熊，切勿圍觀探尋，應保持冷靜並緩慢後退；若在開車應停在路邊，讓黑熊通過，並請通報林業保育署。圖／林保署花蓮分署提供
林保署花蓮分署提醒，目前瑞穗鄉以南已是黑熊活動區域，民眾如遇到黑熊，切勿圍觀探尋，應保持冷靜並緩慢後退；若在開車應停在路邊，讓黑熊通過，並請通報林業保育署。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊達古阿里現身街道，林保署花蓮分署團隊啟動捕捉程序，今天上午6時許捕獲達古阿里，發現牠瘦了28公斤，左後肢因磨損產生新傷口，後送野灣動物醫院健康檢查。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊達古阿里現身街道，林保署花蓮分署團隊啟動捕捉程序，今天上午6時許捕獲達古阿里，發現牠瘦了28公斤，左後肢因磨損產生新傷口，後送野灣動物醫院健康檢查。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊達古阿里經野灣團隊現場初步檢查，明顯較野放時瘦弱，後送野灣動物醫院健康檢查。圖／林保署花蓮分署提供
台灣黑熊達古阿里經野灣團隊現場初步檢查，明顯較野放時瘦弱，後送野灣動物醫院健康檢查。圖／林保署花蓮分署提供

台灣黑熊 花蓮 野放

延伸閱讀

遭指用飛彈賺錢、台美有房產 沈伯洋：無中生有

影／黑熊學院遭質疑受美方資助 沈伯洋：典型中國心戰手法

黑熊學院接受AIT資助資金匯沈伯洋帳戶 侯漢廷曝音檔：沈應辭立委

台灣黑熊現身被老師撞見！疑覓食闖入校園 是野放餓瘦的「達古阿里」

相關新聞

玻璃帷幕害命！ 桃園野生鳥類「窗殺案」激增

桃園市野鳥學會附設非營利野生動物診所今天公布去年全年救治2100隻野生動物，比起2023年1901隻增加近200隻，顯示...

黑熊達古阿里下山覓食今捕獲 冬天食物短缺瘦28公斤

花蓮玉里鎮前晚有民眾發現一隻台灣黑熊「逛大街」現身源城社區，甚至晚上也出現在果園及學校，林保署花蓮分署證實，這隻黑熊是去...

SGCC國際貓展 熱帶草原貓身價120萬高雄史上最貴

周休假日在高雄渴望大樓登場的「SGCC國際貓展」，有上百隻世界各地，不同品種、毛色、年齡的貓咪參展，是高雄前所未有的萌貓...

台灣黑熊逛玉里社區 去年野放疑下山覓食 將捕捉健檢

花蓮玉里鎮前晚有民眾發現一隻台灣黑熊「逛大街」，現身在源城社區。林保署花蓮分署調查，這隻黑熊是去年野放的「達古阿里」，跑...

影／這樣遛狗？寵物犬站機車後座兜風 南投警說話了

台北市日前有比特犬跳出汽車後座車窗，攻擊路邊機車騎士，引發關注。南投則有飼主騎車遛狗兜風，不僅沒繫牽繩和嘴套，更直接讓寵...

台灣黑熊現身被老師撞見！疑覓食闖入校園 是野放餓瘦的「達古阿里」

花蓮玉里鎮昨晚有民眾發現一隻台灣黑熊「逛大街」，現身在源城社區。林保署花蓮分署調查發現，這隻黑熊是去年野放的「達古阿里」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。