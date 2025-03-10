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SGCC國際貓展 熱帶草原貓身價120萬高雄史上最貴

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
SGCC國際貓展在高雄渴望大樓展開，200多隻名貴貓參賽，獲獎的熱帶草原貓身價達120萬，創高雄史上之最。圖／SGCC國際賽貓聯盟提共
SGCC國際貓展在高雄渴望大樓展開，200多隻名貴貓參賽，獲獎的熱帶草原貓身價達120萬，創高雄史上之最。圖／SGCC國際賽貓聯盟提共

周休假日在高雄渴望大樓登場的「SGCC國際貓展」，有上百隻世界各地，不同品種、毛色、年齡的貓咪參展，是高雄前所未有的萌貓盛事，身價從10多萬元至上百萬元，其中一隻熱帶草原貓，身價高達120萬元，高雄史上最貴。

這場有如喵星人「選美」的盛會，由SGCC國際賽貓聯盟與加拿大野性魅力公司共同主辦，此吸引眾多美麗的、罕見的、吸睛的、稀奇特色的貓咪參賽，由來自美國、荷蘭、澳大利亞等國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名，活動湧入許多「貓奴」爭睹。

SGCC國際賽貓聯盟副主席王櫻蒨指這次身價最貴的貓咪為120萬元的熱帶草原貓。加拿大野性魅力公司副總經理盧則宇說，熱帶草原貓學名薩凡納貓，身價不斐的原因，主要因為這品種是大型野生貓科動物非洲藪貓與家貓混血五代的後代，由於跨物種培育極為困難，數量稀少罕見。

盧則宇指出，另來自歐洲的柯尼斯捲毛貓，身價也達80萬元；東方短毛貓價值約40萬元，德文捲毛貓、賽爾凱克捲毛貓及緬因貓身價都達30萬元。包括市府農業局動物保護處長葉坤松、善寬建設董事長柯建昌、執行長林佳宏等嘉賓都到場一睹盛況。

活動現場除有名貴貓咪競美，也舉辦首屆「虎斑貓同樂會公益趣味賽」，主辦單位指，活動不但能提高高雄國際能見度，帶動觀光、育樂，也能推廣生命教育。

此賽事吸引眾多美麗的、罕見的、吸睛的、稀奇特色的貓咪參加，兩天活動免費開放民眾參觀，一早湧入許多「貓奴」爭睹。記者王昭月／翻攝
此賽事吸引眾多美麗的、罕見的、吸睛的、稀奇特色的貓咪參加，兩天活動免費開放民眾參觀，一早湧入許多「貓奴」爭睹。記者王昭月／翻攝
SGCC國際貓展在高雄渴望大樓展開，200多隻名貴貓參賽，獲獎的熱帶草原貓身價達120萬，創高雄史上之最，善寬建設董事長柯建昌（左）、執行長林佳宏（右二）、加拿大野性魅力公司副總經理盧則宇見證。記者王昭月／翻攝
SGCC國際貓展在高雄渴望大樓展開，200多隻名貴貓參賽，獲獎的熱帶草原貓身價達120萬，創高雄史上之最，善寬建設董事長柯建昌（左）、執行長林佳宏（右二）、加拿大野性魅力公司副總經理盧則宇見證。記者王昭月／翻攝
國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名。記者王昭月／翻攝
國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名。記者王昭月／翻攝
國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名。記者王昭月／翻攝
國際評審依貓咪的外觀、健康、儀態等，選出各年齡組別的前10名。記者王昭月／翻攝
柯尼斯卷毛貓，身價高達 80萬元。記者王昭月／翻攝
柯尼斯卷毛貓，身價高達 80萬元。記者王昭月／翻攝

加拿大 緬因貓 貓咪 選美 非洲

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