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台灣黑熊逛玉里社區 去年野放疑下山覓食 將捕捉健檢

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮玉里鎮昨晚有民眾發現台灣黑熊「達古阿里」現身在源城社區覓食。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮玉里鎮昨晚有民眾發現台灣黑熊「達古阿里」現身在源城社區覓食。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮玉里鎮前晚有民眾發現一隻台灣黑熊「逛大街」，現身在源城社區。林保署花蓮分署調查，這隻黑熊是去年野放的「達古阿里」，跑到源城社區附近的森林覓食，晚上也現身果園及學校。因冬天食物短缺，體型變瘦，導致脖子上追蹤器變大，腳上也有傷勢，將捕捉後檢查健康狀況。

依據衛星追蹤訊號顯示，成年公黑熊達古阿里去年12月初野放後，回到中央山脈度冬，今年2月初離開度冬點，逐漸往淺山靠近；2月21日起靠近玉里鎮近山聚落，花蓮分署隨即啟動應變方案，密切追蹤達古阿里動態。

分署人員訪視玉里鎮源城國小，有老師稱2月27日發現有黑熊進校園停車場，黑熊看見人隨即離開，經比對確認就是達古阿里。有4名老師住校內宿舍，校長擔心黑熊影響校內師生安全，分署有提供防熊用具。

花蓮分署發現，達古阿里近日在源城里周邊芒果園徘徊，時值芒果樹開花授粉期，有果農為吸引蒼蠅授粉，在芒果樹枝上懸掛裝有動物內臟、肉塊的桶子，反而吸引達古阿里靠近。

有民眾在臉書上傳影片，通報黑熊在源城社區出現，花蓮分署昨在果園啟動捕捉程序，將為達古阿里檢查身體及左後肢狀況，評估是否再次野放或永久安置。

台灣黑熊 花蓮 野放

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