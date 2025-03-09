快訊

HBL／劉程恩「大三元」！松山驚奇退衛冕軍南山奪隊史第7冠

台中罷藍委許維智勤走客廳 曹興誠：手中的票就是我們的牌

影／這樣遛狗？寵物犬站機車後座兜風 南投警說話了

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投有飼主騎車載狗兜風，竟是直接讓寵物犬直接站在機車後座，讓目擊民眾超傻眼。圖／民眾提供
南投有飼主騎車載狗兜風，竟是直接讓寵物犬直接站在機車後座，讓目擊民眾超傻眼。圖／民眾提供

台北市日前有比特犬跳出汽車後座車窗，攻擊路邊機車騎士，引發關注。南投則有飼主騎車遛狗兜風，不僅沒繫牽繩和嘴套，更直接讓寵物犬直接站在機車後座，讓目擊民眾超傻眼。警方則表示，該行徑已違反規定，可處300元至600元罰鍰。

台北市文山區6日有民眾開車載自家比特犬出門，不料比特犬竟跳出汽車後座車窗，撲咬攻擊停等紅燈騎士，造成騎士大腿撕裂傷；南投水里7日也有民眾帶寵物犬出門，卻被其他路過駕駛目擊，該民眾竟大剌剌直接讓狗狗站在後座兜風。

目擊民眾表示，他前天開車從水里市區沿著台16線往民和方向行駛，突然看見前方一輛機車後座很像載著東西，趨近一看竟是一隻狗，別說放在寵物籠，狗身也沒繫牽繩和嘴套，沒有任何安全防護措施，不僅讓狗置身險境，也恐害到別人。

他進一步說，影片中狗狗雖看似淡定，但站在狹小後座根本不敢亂動，更何況一路車來車往，不時有彎道，難保過彎、他車按喇叭或路面不平等受到驚嚇墜落，狗可能受傷，且可能遭其他車輛輾壓，甚至造成交通事故，後果不堪設想。

對此，當地警方表示，騎車載運犬貓應將其安置於寵物籠內，讓狗狗直接站在後座，已違反「道路交通管理處罰條例」第31條第5項，機車附載人員或物品未依規定者，可處300元以上600元以下罰鍰，後續若接獲檢舉將依規舉發裁罰。

南投有飼主騎車載狗兜風，竟是直接讓寵物犬直接站在機車後座，讓目擊民眾超傻眼。圖／民眾提供
南投有飼主騎車載狗兜風，竟是直接讓寵物犬直接站在機車後座，讓目擊民眾超傻眼。圖／民眾提供

寵物 狗狗

延伸閱讀

影／比特犬離奇從車窗衝出撲咬機車騎士 飼主將面臨這些罰鍰

影／北巿比特犬紅燈「自開車窗」跳出！一口咬住騎士腿

遛狗路線幾天換一次狗狗更快樂？「愛犬行為早就告訴你」飼主務必看懂

垃圾堆驚見「白毛娃娃狂發抖」 他扶養長大真實基因超意外：撿到寶了

相關新聞

台灣黑熊現身被老師撞見！疑覓食闖入校園 是野放餓瘦的「達古阿里」

花蓮玉里鎮昨晚有民眾發現一隻台灣黑熊「逛大街」，現身在源城社區。林保署花蓮分署調查發現，這隻黑熊是去年野放的「達古阿里」...

影／這樣遛狗？寵物犬站機車後座兜風 南投警說話了

台北市日前有比特犬跳出汽車後座車窗，攻擊路邊機車騎士，引發關注。南投則有飼主騎車遛狗兜風，不僅沒繫牽繩和嘴套，更直接讓寵...

新北攜手獸醫公會每月2次直播 解決飼主疑難雜症

寵物風氣夯，新北登記犬隻有18萬4812隻、貓有14萬8703隻，新北動保處結合獸醫師公會推出線上諮詢服務，每個月第2周...

避免誤傷 台東柑仔店護黑熊

柑仔店不只是賣東西，也能是守護生態的據點，林業及保育署台東分署去年結合偏鄉部落雜貨店推出守護台灣黑熊計畫，已掛牌的延平鄉...

動物女力當家 台灣獼猴王得看母猴臉色怕被掃地出門

今天是婦女節，現代社會女力爆發，社會各界甚至政壇，有許多女性成功的案例。動物界也有女力出頭天，最常見的就是台灣獼猴、熊鷹...

守護台灣黑熊 台東武陵「保育柑仔店」成立

柑仔店不再只是賣東西，也是守護生態的據點，林業及保育署台東分署去年結合偏鄉部落雜貨店推出守護台灣黑熊計畫，昨延平鄉武陵部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。