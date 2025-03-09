影／這樣遛狗？寵物犬站機車後座兜風 南投警說話了

台北市日前有比特犬跳出汽車後座車窗，攻擊路邊機車騎士，引發關注。南投則有飼主騎車遛狗兜風，不僅沒繫牽繩和嘴套，更直接讓寵物犬直接站在機車後座，讓目擊民眾超傻眼。警方則表示，該行徑已違反規定，可處300元至600元罰鍰。

台北市文山區6日有民眾開車載自家比特犬出門，不料比特犬竟跳出汽車後座車窗，撲咬攻擊停等紅燈騎士，造成騎士大腿撕裂傷；南投水里7日也有民眾帶寵物犬出門，卻被其他路過駕駛目擊，該民眾竟大剌剌直接讓狗狗站在後座兜風。

目擊民眾表示，他前天開車從水里市區沿著台16線往民和方向行駛，突然看見前方一輛機車後座很像載著東西，趨近一看竟是一隻狗，別說放在寵物籠，狗身也沒繫牽繩和嘴套，沒有任何安全防護措施，不僅讓狗置身險境，也恐害到別人。

他進一步說，影片中狗狗雖看似淡定，但站在狹小後座根本不敢亂動，更何況一路車來車往，不時有彎道，難保過彎、他車按喇叭或路面不平等受到驚嚇墜落，狗可能受傷，且可能遭其他車輛輾壓，甚至造成交通事故，後果不堪設想。