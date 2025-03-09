台灣黑熊現身被老師撞見！疑覓食闖入校園 是野放餓瘦的「達古阿里」

花蓮玉里鎮昨晚有民眾發現一隻台灣黑熊「逛大街」，現身在源城社區。林保署花蓮分署調查發現，這隻黑熊是去年野放的「達古阿里」，跑到源城社區附近的森林覓食，晚上也現身果園、學校等；因冬天食物短缺，明顯體型變瘦，導致脖子上追蹤器變大，腳上也有傷勢，今天將捕捉黑熊檢查健康狀況。

依據衛星追蹤訊號顯示，成年公黑熊達古阿里去年12月初野放後，回到前年中央山脈度冬，今年2月初離開度冬點，逐漸往淺山靠近；2月21日起靠近玉里鎮近山聚落，花蓮分署隨即啟動應變方案，密切追蹤達古阿里動態及整備。

分署人員於3月3日前往達古阿里定位路徑，訪視玉里鎮源城國小時，有老師稱2月27日發現有黑熊進入校園停車場，黑熊看見人隨即迅速離開，經比對確認就是達古阿里。由於有4名老師住在校內宿舍，校長擔心黑熊影響校內師生安全。分署提供防熊用具，也將安排到校宣導黑熊保育及防範事項。

花蓮分署發現，達古阿里近日在源城里周邊芒果園徘徊，原來是時值芒果樹開花授粉期，有果農為了吸引蒼蠅授粉，因此在芒果樹枝上懸掛裝有動物內臟、肉塊的桶子，反而吸引達古阿里靠近。

為避免人熊遭遇，花蓮分署除開設群組，即時向居民及校方發布達古阿里動向外，也多次前往果園施放大龍炮驅趕，但達古阿里僅短距離移動躲藏，並未遠離。有民眾質疑，黑熊的追蹤器太大，可能影響行動，花蓮分署表示，達古阿里可能因度冬過後變瘦，加上腳傷才導致覓食不易，追蹤器不會影響黑熊的行動。