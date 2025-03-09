新北攜手獸醫公會每月2次直播 解決飼主疑難雜症
寵物風氣夯，新北登記犬隻有18萬4812隻、貓有14萬8703隻，新北動保處結合獸醫師公會推出線上諮詢服務，每個月第2周和第4周晚上9時至11時透過直播，與飼主對話。
新北市農業局長諶錫輝說，動保處和新北市獸醫師公會合作，邀請中華民國獸醫師公會全國聯合會、新北市獸醫臨床醫學會以及各界專業獸醫師協力推出線上諮詢，由各專科獸醫師群在Facebook及Youtube平台直播，暢談民眾最想知道的寵物醫療相關衛教知識，藉著直播和獸醫師交流互動、諮詢各種疑難雜症。這樣的服務不僅宣導日常疾病衛教知識，也能協助飼主了解何時需要將寵物，帶至動物醫院接受進一步檢查及治療。
新北市獸醫師公會理事長薛敦元說，這次線上諮詢活動，由各公會力邀各科的獸醫師們在直播平台上和大家輕鬆聊聊關於家中毛寶貝面臨的各種狀況，首場直播將由光點動物醫院獸醫師林筱瑞、隆安動物醫院院長姚勝隆主講，分享不同科別衛教知識和過往看診的經驗。
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