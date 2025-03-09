新北攜手獸醫公會每月2次直播 解決飼主疑難雜症

寵物風氣夯，新北登記犬隻有18萬4812隻、貓有14萬8703隻，新北動保處結合獸醫師公會推出線上諮詢服務，每個月第2周和第4周晚上9時至11時透過直播，與飼主對話。

新北市農業局長諶錫輝說，動保處和新北市獸醫師公會合作，邀請中華民國獸醫師公會全國聯合會、新北市獸醫臨床醫學會以及各界專業獸醫師協力推出線上諮詢，由各專科獸醫師群在Facebook及Youtube平台直播，暢談民眾最想知道的寵物醫療相關衛教知識，藉著直播和獸醫師交流互動、諮詢各種疑難雜症。這樣的服務不僅宣導日常疾病衛教知識，也能協助飼主了解何時需要將寵物，帶至動物醫院接受進一步檢查及治療。