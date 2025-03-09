避免誤傷 台東柑仔店護黑熊

柑仔店不只是賣東西，也能是守護生態的據點，林業及保育署台東分署去年結合偏鄉部落雜貨店推出守護台灣黑熊計畫，已掛牌的延平鄉武陵部落的「保育柑仔店」不僅可換領改良式獵具，也是宣導教育及通報的基地。老闆娘說，「大家換領踴躍，黑熊傷害就少」。

林保署台東分署表示，目前保育柑仔店在鹿野、延平及海端都設有據點，除可換領改良式獵具，發現黑熊受傷時也可就近通報，商店並也能成為宣導教育據點，深化民眾對台灣黑熊生態習性的認識及保護意識，有助於減少人熊衝突。

近年來台東地區頻有台灣黑熊現蹤，通報次數明顯增加，黑熊進入淺山區域活動趨勢日益頻繁，林保署台東分署為此推出各項護熊計畫，其中以保育柑仔店串連部落及社區投入黑熊棲地巡護及監測工作，提升維護棲地的量能。

延平鄉武陵部落的「保育柑仔店」剛掛牌，很多部落族人都來換領改良式獵具，主要抓破壞農作的山豬，利光商店老板娘說，部落保育觀念意識愈來愈高，使用改良獵具能抓山豬，也能避免傷到黑熊和其他野生動物，大家都樂見。部落獵人說，對部落而言，黑熊是祖靈留下來守護山林、平衡生態的神聖生物，我們更需要去維護。