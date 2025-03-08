動物女力當家 台灣獼猴王得看母猴臉色怕被掃地出門

今天是婦女節，現代社會女力爆發，社會各界甚至政壇，有許多女性成功的案例。動物界也有女力出頭天，最常見的就是台灣獼猴、熊鷹。猴王看似威風凜凜，其實得幫母猴理毛爭取認同，還得看母猴臉色，以免被趕出猴群。

玉管處表示，許多遊客在塔塔加遊憩區常看到高舉「問號尾」大步巡視來去的大公猴，是否認為就是讓其他獼猴羨慕的「猴王」？然而，台灣獼猴其實是「母系社會」，母猴終生留在原生猴群中，有相當嚴謹的階級制度且是家族世襲。母猴是猴群中的主力成員，真正擁有群內恆久權力的是第一位階母猴（alpha female）。

公猴在性成熟前（約3至5歲）就會被驅離原生猴群，變為群外公猴（流浪孤猴或公猴群），就算成功融入其他猴群，也可能再度被驅離；猴群中第一位階公猴俗稱「猴王」是否能順利融入並長期穩定待在猴群中，還要看群內母猴的臉色，玉管處曾觀察到新進猴王主動幫群內高位階母猴理毛，似乎是在爭取母猴的認同。

台灣體型、體重最大的猛禽是空中霸主「熊鷹」，形態上屬於性別反錯型（Reversed sexual dimorphism）母鳥體型較公鳥大。玉山國家公園園區內的熊鷹研究顯示，母熊鷹體重約至3.4公斤是公熊鷹約2.3公斤的1.5倍。

玉山南部園區有一對熊鷹夫妻多年來連續繁殖育幼，最近春寒料峭時刻，正是熊鷹親鳥們合作搬運枝葉為築巢忙碌，隨後母鷹將進巢開始孵蛋、育雛等，打造溫暖的家園讓後代順利繁衍。