守護台灣黑熊 台東武陵「保育柑仔店」成立

柑仔店不再只是賣東西，也是守護生態的據點，林業及保育署台東分署去年結合偏鄉部落雜貨店推出守護台灣黑熊計畫，昨延平鄉武陵部落「保育柑仔店」正式掛牌。不僅可換領改良式獵具，也是宣導教育及通報的基地。老板娘說，「大家換領踴躍，黑熊傷害就少」。

林保署台東分署表示，可避免誤捕黑熊發生，目前保育柑仔店在鹿野、延平及海端都設有聚點，柑仔店可換領改良式獵具，及發現黑熊受傷時如何通報等功能，商店老板現場也會宣導教育，深化民眾對台灣黑熊生態習性的認識及保護意識，也有助於減少人熊衝突。

近年來台東地區接獲臺灣黑熊通報次數明顯增加，且黑熊進入淺山區域活動趨勢日益頻繁，因此，林保署台東分署推出各項護熊計畫，其中包括成立保育柑仔店，進一步串連部落及社區投入黑熊棲地巡護及監測工作，以提升棲地維護量能。

「部落保育觀念意識愈來愈高。」利光商店老板娘說，昨天正式掛牌，很多族人都來換領獵具，因為主要抓破壞農作的山豬，擔心怕傷到黑熊和其他野生動物，換領愈多改良獵具，黑熊傷害就少，這是大家樂見。

部落獵人表示，誰都不想傷害黑熊，對部落而言牠是神聖的生物，因為牠是祖靈留下守護著山林、平衡生態的聖物，我們更有理由去維護牠和棲地。