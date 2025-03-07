壽山動物園黑熊兄弟過生日 超級奶爸退休保育員驚喜現身

被暱稱壽山動物園工讀生、一站成名的黑熊「波比」今年滿21歲，園方為牠與同月份出生的23歲哥哥「黑皮」一起慶生，已退休保育員邱石柱受邀回園區，分享照養兄弟倆的經驗和生活趣事，透露黑熊兄弟小時候活潑好動，還邀街頭藝人拉大提琴獻上祝福。

壽山動物園有黑皮、波比、平平及瑪莉4隻台灣黑熊，黑皮和波比分別於2002年及2004年在園內誕生，兩兄弟深受遊客喜愛，已退休超級奶爸邱石柱也現身慶生會，與遊客分享照養的手寫日誌和珍貴照片，重溫黑熊成長歷程。

街頭藝人「綠龍與他的大提琴」也到場演奏生日快樂歌與古典樂曲；「波比」被悠揚的樂聲吸引，好奇地隨音樂節奏搖擺，甚至爬上樹梢，近距離感受這份特殊生日驚喜，舉動超可愛。

觀光局長高閔琳表示，去年奪下台灣最受歡迎最夯吉祥物、網路聲量第一的高雄觀光大使「高雄熊」，原型就是壽山動物園的台灣黑熊，將熱愛探索的「波比」，以及喜歡品嚐美食的「黑皮」，融入「高雄熊」IP角色設定。